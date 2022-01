Pinarello vince il mondiale di ciclocross

Primo successo del 2022 per la Cicli Pinarello di Treviso: nella gara regina dei mondiali di ciclocross, il 22enne Tom Pidcock si è aggiudicato il primo posto con una fantastica galoppata solitaria, avviata dopo soli 3 giri dalla partenza.

Per Pidcock, classe 1999, un altro alloro da aggiungere al suo già cospicuo palmares di titoli. Oro alle Olimpiadi di Tokyo nella Mtb 2021; campione del mondo su strada juniores 2017; campione del mondo Ciclocross juniores 2017 e under 23 nel 2019, campione del mondo di mountain bike nel 2020. In bacheca anche due titoli europei di Ciclocross, il Giro d'Italia U23 e la Parigi-Roubaix tra gli juniores. Tom Pidcock ha gareggiato con una bici inedita sviluppata da Pinarello; la nuova Crossista F. Al termine della stagione di ciclocross 2020/2021, quando Tom ha iniziato a gareggiare con il Team Ineos Grenadiers, Pinarello ha subito colto la sfida di sviluppare un telaio completamente nuovo per consentirgli di competere al massimo livello nella stagione successiva.

Il primo prototipo è stato testato a Treviso a inizio settembre 2021 e questo ha consentito di consegnargli i primi telai per il debutto in coppa del mondo di ciclocross a Boom il 4 di dicembre. Da quel momento in sella a questa nuova bici Tom ha ottenuto 5 podi, la sua prima vittoria nella coppa del mondo “elite” di ciclocross e la prima vittoria di un ciclista Inglese a Rucphen il 18 dicembre, seguita a una seconda vittoria il 2 Dicembre a Hulst. Nel 2021 Cicli Pinarello aveva primeggiato nel Giro d’Italia con Egan Bernal, aveva ottenuto, l’oro olimpico nel quartetto su pista con Ganna, Lamon, Milan e Consonni più Bertazzo ai Mondiali di Roubaix, il bronzo omnium olimpico di Elia Viviani e il mondiale su pista di Letizia Paternoster all’eliminazione.