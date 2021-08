Pista, Filippo Cettolin è Campione Regionale nell'Omnium

Il Velo Club San Vendemiano è stato grande protagonista dei Campionati Regionali Veneti su pista andati in scena Lunedì 9 e Martedì 10 Agosto al Velodromo San Lorenzo di Pescantina (VR). Il medagliere della formazione nero-verde conta una medaglia d'oro, conquistata nell'Omnium Allievi, due medaglie d'argento ottenute nella Madison e nella Velocità a squadre Allievi e una medaglia di bronzo giunta nell'Omnium Esordienti. A conquistare il titolo di Campione Regionale Veneto nell'Omnium riservato agli Allievi è stato Filippo Cettolin che è stato il migliore nelle varie prove in programma. Nella stessa specialità buono anche il quarto posto ottenuto da Matteo Cettolin.

Medaglia d'argento, invece, per Filippo Cettolin nella Velocità a squadre corsa con Alessandro Gobbo e Ares Costa; un'altra seconda piazza è arrivata nella Madison che ha visto salire in pista Filippo e Matteo Cettolin. Nonostante una caduta i due fratelli del Velo Club San Vendemiano sono riusciti a risalire in pista e a chiudere a pochi punti dal successo. Sempre tra gli Allievi, aldilà dei risultati raccolti, da sottolineare l'ottimo rendimento di tutta la formazione ed in particolare di Cristiano Piccin e Luca Villanova che hanno gareggiato per due giorni con grande impegno e costanza in favore dei compagni di squadra. Infine ottimo il lavoro di tutta la squadra degli Esordienti che nell'Omnium sono riusciti a salire sul podio con Kevin Ravaioli giunto ad una manciata di punti da una straordinaria vittoria.

"Siamo molto soddisfatti dell'andamento dei nostri atleti anche in questa edizione dei Campionati Regionali Veneti su pista: i nostri complimenti vanno ai ragazzi che si sono impegnati con grande entusiasmo e a tutti i tecnici e agli accompagnatori che li hanno seguiti in ogni momento supportandoli al meglio" ha osservato il Presidente Fabrizio Furlan. "Ora stacchiamo la spina per una decina di giorni e torneremo a gareggiare Domenica 22 Agosto a Seren del Grappa con gli Allievi e a Sozzigalli, in provincia di Modena, con gli Esordienti".