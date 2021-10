Matteo Bianchi agli europei su pista di Grenchen

Gli azzurri delle Nazionali pista sono pronti per la nuova e prestigiosa trasferta a Grenchen, dove da oggi sono in programma i Campionati Europei su pista. Dopo i successi olimpici è di nuovo tempo di cimentarsi in un confronto di livello internazionale dall'indiscusso fascino con 26 nazioni al via. L'Italia si presenta ai nastri di partenza con un gruppo che vede alcuni innesti orientati alla crescita dei giovani, pur senza rinunciare alle ambizioni di medaglia. Per la Uc Trevigiani Campana Imballaggi Geo&Tex 2000 partecipa il vice campione italiano della velocità Matteo Bianchi.

Gli Azzurri convocati

Martina Alzini - Valcar Travel & Service

Rachele Barbieri - GS Fiamme Oro

Liam Bertazzo - Vini Zabù

Matteo Bianchi - UC Trevigiani Campana Imballaggi Geo&Tex 2000

Elena Bissolati - GS Cicli Fiorin Cylcing Team ASD

Davide Boscaro - Team Colpack Ballan

Matteo Donegà - CTF

Martina Fidanza - GS Fiamme Oro

Francesco Lamon - GS Fiamme Azzurre

Jonathan Milan - Bahrain Victorious

Manlio Moro - Zalf Euromobil Désirée Fior

Stefano Moro - Biesse Arvedi ASD

Letizia Paternoster - GS Fiamme Azzurre

Mattia Pinazzi - Biesse Arvedi ASD

Michele Scartezzini - GS Fiamme Azzurre

Miriam Vece - CS Esercito

Elia Viviani - Cofidis

Silvia Zanardi - BePink