Pista, altri due titoli tricolori con Moro e Ursella per la Borgo Molino

Il 2020 della Borgo Molino Rinascita Ormelle si conferma una stagione decisamente tricolore. Dopo i successi già collezionati sin qui dagli uomini del presidente Pietro Nardin, lunedì al Velodromo Comunale di Ascoli Piceno, Lorenzo Ursella e Manlio Moro hanno raccolto altri due titoli italiani. Lorenzo Ursella, al suo primo anno tra gli Juniores, si è aggiudicato il tricolore nella velocità regolando in finale Daniele Napolitano: una giornata straordinaria quella di Ursella che nella lotta per l'oro ha vinto la prima prova prima di subire il ritorno del rivale nella seconda volata ed imporsi definitivamente nel terzo e decisivo sprint.

Manlio Moro, invece, dopo essersi imposto nei Campionati Italiani dell'inseguimento individuale e dell'omnium, ad Ascoli Piceno ha raccolto anche la maglia tricolore nell'eliminazione. Un bel risultato completato dal quarto posto di Stefano Cavalli e dal sesto di Riccardo Florian. Martedì i ragazzi della Borgo Molino Rinascita Ormelle torneranno in pista per disputare il Campionato Italiano del chilometro da fermo e del keirin. "Nonostante le mille difficoltà questo 2020 continua a regalarci delle grandissime soddisfazioni - ha sottolineato il team manager Marco Bonaldo - Voglio fare ancora una volta i complimenti a tutti i nostri ragazzi e ai tecnici che non hanno mai abbassato la guardia e che oggi hanno tenuto alta la bandiera del nostro team".