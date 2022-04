Polisportiva Casier, ai campionati regionali arrivano due argenti

Il Settore Ginnastica Artistica della Polisportiva Casier conquista due podi nella prima prova regionale del campionato Silver Categoria LD – LD3 della Federazione Ginnastica d’Italia (FGI), andata in scena a Padova. Un rientro da incorniciare quello di Lucrezia Trabucco e Corinna Diana, rispettivamente classe ’96 e ’95, un connubio di forza ed eleganza. Lucrezia Trabucco, dopo una prova quasi perfetta, ha sfiorato il primo gradino del podio, classificandosi seconda. Corinna Diana ha conquistato a sua volta il settimo posto, pagando un errore alla trave che le sarebbe valso una medaglia; un’occasione sfuggita ma le occasioni per rifarsi non mancheranno.

Le due atlete della società Casier, dopo anni di inattività e dopo essersi dedicate per lo più all’insegnamento (entrambe sono tecnici federali), hanno deciso di rimettersi in gioco partecipando al campionato Silver, secondo per importanza nel panorama agonistico dopo il Gold. Una sfida non facile per le richieste tecniche che Lucrezia e Corinna hanno saputo superare con destrezza, tenacia e concentrazione. Seconda medaglia d’argento per Alessia Guidolin, atleta classe ’91, campionessa nazionale alle parallele nelle ultime due edizioni del campionato Silver LD di Rimini 2021. Alessia ha conquistato il secondo gradino del podio di una prova regionale all around sui quattro attrezzi (trave, corpo libero, volteggio e parallele) superando le avversarie con concentrazione e forza di volontà.

Prestazioni che danno enorme soddisfazione al tecnico Giorgia Sartorato e al direttore tecnico Martina Lorenzon e che riconfermano la società Polisportiva Casier, settore ginnastica artistica (profilo Instagram e Facebook @ginnasticaartisticacasier), tra i top player a livello regionale e nazionale. L’auspicio del responsabile di settore Luigi Diana, del presidente Bruno Sartorato e di tutto lo staff, è che questa esperienza sia da stimolo per tutti i giovani affinché investano nella propria educazione sportiva che può essere strumento di soddisfazione e crescita personale in tutte tutte le età.