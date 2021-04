Polisportiva Treviso, qualificazione centrata ai playoff per la A2 di ping pong

Le giocatrici allenate da Matjaz Sercer si sono aggiudicate il secondo posto della regular season e l’accesso ai playoff per l’A2 che si disputeranno a Terni nel mese di maggio

Buone notizie dalla trasferta di Cinto Caomaggiore delle ragazze del tennis tavolo Polisportiva Treviso. Con la vittoria per 4-1 contro le triestine del Kras, le giocatrici allenate da Matjaz Sercer si sono aggiudicate il secondo posto della regular season e l’accesso ai play off per l’A2 che si disputeranno a Terni nel mese di maggio. Al termine del terzo e ultimo concentramento del campionato di serie B si respirava grande soddisfazione tra il team trevigiano, anche se dopo aver vinto con Trieste le ragazze hanno ceduto 4-0 contro le altoatesine dell’Auer Ora, capolista del girone A.

In attesa degli spareggi per la promozione nel secondo campionato nazionale “rosa”, le statistiche delle quattro portacolori trevigiane, tutte prodotte del sodalizio parlano chiaro: Chiara Visentin ha chiuso con 10 vittorie e 1 solo ko, mentre Alessia Ortile ha bilanciato successi e passi falsi a quota 5. Due i punti (su 10 incontri) messi a segno da Sofia Piovesan, mentre Sofia Valotto ha ceduto al quinto set nell’unico match giocato.