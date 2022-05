Il Melograno porta il baskin a Ponte di Piave

Il baskin è una nuova attività sportiva che si ispira al basket ma ha caratteristiche particolari ed innovative ed è stato pensato per permettere a giovani con disabilità (fisica e/o mentale) e giovani normodotati di giocare nella stessa squadra (composta sia da ragazzi che da ragazze!). La parola Baskin nasce dall'unione della parola "basket" con la parola "inclusione" - spiega Marta Gulino che ha curato la realizzazione dell'amichevole per conto de Il Melograno ODV. Questo sport è promosso dall'Associazione Italiana Sport Inclusivi, patrocinato dal Comitato Italiano Paralimpico e grazie al progetto BASKET E OLTRE gode del contributo del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri - dice Enrico Mirandola Presidente del K-ros Over Pasiano. È stato pensato per essere praticato da tutti, anche persone con gravi disabilità motorie, infatti prevede l'utilizzo di due ulteriori canestri laterali più bassi e l'impiego di palle di diverse dimensioni a seconda del tipo di giocatore - aggiunge Alessandra Bidogia Presidente di Bunker Sport San Donà. La presenza contemporanea di atleti con disabilità e normodotati aiuta quest'ultimi, e non viceversa, ad inserirsi in un gruppo squadra con abilità differenti, un'esperienza che se proposta sin dal periodo della scuola diventa un vero e proprio laboratorio di società in fatto di inclusione e di integrazione sociale. Abbiamo voluto organizzare questa partita a Ponte di Piave, in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, la Proloco e la Pallacanestro Ormelle sperando che questo sport possa attecchire anche nell'Opitergino Mottense - chiosa Daniele Furlan. Invito raccolto sia dalla sindaca di Ponte di Piave Paola Roma che dalla sindaca di Oderzo Maria Scardellato presenti alla partita, entrambe infatti hanno salutato calorosamente sia gli atleti che il pubblico presente dichiarandosi affascinate questo da sport che con regole e prestazioni calibrate per tutte le capacità pone ognuno nella condizione di poter dare il meglio di sé.