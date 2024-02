Atletica, a Ponte di Piave prove multiple nel segno di Altinier e Confortin

Filippo Altinier (ATL-Etica San Vendemiano) e Sofia Confortin (G.A. Vedelago) sono i nuovi campioni provinciali ragazzi di prove multiple indoor. Hanno vinto il titolo nel weekend, al palasport “Sara Anzanello” di Ponte di Piave, primeggiando in un triathlon - organizzato dalla Nuova Atletica Tre Comuni in collaborazione con il Comitato provinciale della Fidal - che prevedeva 30 metri di corsa, salto in alto e lancio della palla. Filippo Altinier ha corso i 30 metri in 4”9, saltato in alto 1.38 e lanciato la palla a 10.64. I parziali di Sofia Confortin sono invece stati di 5”3 nei 30 metri, 1.05 nel salto in alto e 10.77 nel lancio della palla. ATL-Etica San Vendemiano (ragazzi) e Gruppo Atletica Vedelago (ragazze) leader nella classifica di società basata sulla somma dei punteggi ottenuti sino ad un massimo di cinque atleti. Ben 249 gli atleti classificati, numeri da record per una gara di prove multiple.

RISULTATI. Ragazzi: 1. Filippo Altinier (ATL-Etica San Vendemiano) 1.559 punti (4”9/30 m; 1.38/salto in alto; 10.64/lancio della palla), 2. Enrico Frasson (Atl. Stiore Treviso) 1.542, 3. Enrico Mario Meneghin (ATL-Etica San Vendemiano) 1.438, 4. Christian Maretti (Atl. San Biagio) 1.338, 5. Francesco Rossi (Us Atl. Quinto Mastella) 1.316, 6. Christian Barranca (Us Atl. Quinto Mastella) 1.302. Società: 1. ATL-Etica San Vendemiano 615, 2. Us Atl. Quinto Mastella 515, 3. Atl. Stiore Treviso 265. Ragazze: 1. Sofia Confortin (G.A. Vedelago) 1.367 punti (5”3/30 metri; 1.05/salto in alto; 10.77/lancio della palla), 2. Chantel Nkeiru Ezedike (ATL-Etica San Vendemiano) 1.282, 3. Agnese Sacilotto (ATL-Etica San Vendemiano) 1.272, 4. Juliet Adaeze Nwizu (ATL-Etica San Vendemiano) 1.268, 5. Diletta Martini (Us Atl. Quinto Mastella) 1.265, 6. Alessandra Stranco (G.A. Vedelago) 1.262. Società: 1. G.A. Vedelago 570, 2. Us Atl. Quinto Mastella 525, 3. ATL-Etica San Vendemiano 475.