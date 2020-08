Torneo di 3^ Sporting Magi di Ponte della Priula

Allo Sporting Magi di Ponte della Priula è iniziato il torneo di 3^ maschile e 4^ femminile con un centinaio di racchette. Kermesse coordinata da Sebastian Suarez e Giovanni Da Ros con la supervisione di Massimo Nicoletti. Dopo quattro giornate di gare del draw di 4^ già si registrano degli exploit. Giulio Zucchetto del Pederobba (foto in alto) da non classificato, sta continuando la sua corsa dopo essersi aggiudicato ben 5 incontri così come Martino Guerra del Visnadello. Sugli stessi binari Mattia Cuccato del Park Villorba ed il beniamino di casa Massimo Dorigo. La competizione si concluderà il 12 e già nel week end entreranno nei sintetici i giocatori di terza categoria, che delizieranno i numerosi e distanziati spettatori.

