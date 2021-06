Il Ponzano Basket riparte da coach Nicolas Zanco

Sarà coach Nicolas Zanco l’allenatore del Ponzano Basket per la stagione 2021/2022. Una conferma meritata sul campo per il tecnico classe 1985 che guiderà al squadra trevigiana nella sua quarta avventura nel campionato di serie A2. Arrivato nella stagione 2019/2020, Zanco ha dimostrato grandi qualità tecniche e di gestione del gruppo, conquistando tre salvezze consecutive, l’ultima nei playout contro Albino al termine di una stagione molto intensa.

“Il progetto Ponzano non poteva che ripartire dal suo condottiero – commenta il presidente Carlo Pizzolon – In Nicolas non abbiamo trovato soltanto un bravissimo allenatore e un tecnico preparato, ma un uomo che ha sposato il nostro progetto, e un punto di riferimento importante per tutto il roster. Annunciamo oggi la sua conferma che come società avevamo già deciso da mesi, perché crediamo nelle sue qualità e siamo certi che nella prossima stagione permetterà al club di fare un ulteriore passo in avanti nella nostra crescita. Credo che il suo lavoro, sia con le giovani che con le senior, sia stato egregio in quest’ultima stagione, perché abbiamo sempre giocato una bella pallacanestro. Quindi siamo veramente felici di continuare il nostro progetto assieme a lui”.

La scheda

Allenatore trevigiano classe 1985, Zanco inizia la sua carriera da allenatore nel 2005 al Basket Sile. Nel 2007 passa alla Benetton, avendo la possibilità di lavorare con allenatori quali Fabio Corbani, Renato Pasquali, Adriano Vertemati e Mario De Sisti. Culmina il suo percorso biancoverde come video analista della squadra under 19 campione d’Italia del 2011 e come video analist e terzo assistente di Jasmin Repesa in serie A. Premiato nel 2016 col premio Bortoletto come miglior allenatore della provincia di Treviso. Nella stagione 2017/2018 si trasferisce nel settore giovanile del Basket Brescia Leonessa come responsabile del settore giovanile. Alle finali nazionali under 15 (chiuse al quarto posto) è nominato miglior allenatore. Nel 2018 entra nello staff della serie A bresciana come assistente di coach Andrea Diana, continuando ad allenare il gruppo under 18 e la serie C Silver. Infine nel 2020 il debutto in serie A2 femminile con Ponzano.