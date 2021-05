Scatta la corsa salvezza per il Ponzano Basket: primo atto con Bolzano

Il bello arriva adesso. Si alza questa sera (palla a due ore 19) il sipario sui playout 2021: in palio la permanenza in serie A2 per la Schiavon Ponzano, che se la vedrà nel primo turno contro il Basket Club Bolzano. Un incrocio difficile per le biancoverdi che affrontano una squadra più attrezzata, più esperta e che dopo una stagione ricca di imprevisti e complicazioni, vorrà strappare la conferma della categoria. Un obiettivo che vuole a tutti i costi anche Ponzano, che dopo l’addio a Iannucci in questi playout cercherà di confermare la forza di un progetto tecnico basato su un gruppo giovane. Si gioca al meglio delle tre gare, con entrambe le squadre che avranno il roster al completo: si parte in casa della peggio classificata, Ponzano, che in regular season era riuscita a vincere entrambe le sfide con le altoatesine. Non inganni però il 2-0 del campionato: per superare Bolzano servono due vittorie, e quindi due grandi prestazioni di squadra.

DICHIARAZIONI: “Siamo consapevoli che abbiamo fatto un percorso altalenante in questa stagione - dice coach Nicolas Zanco – Oggi sappiamo che possiamo contare su un gruppo unito e consapevoli dei propri mezzi, pronto ad affrontare queste partite decisive. Saranno delle partite con una posta in palio molto alta e con grande tensione. Gare difficili e nervose, dove i piccoli dettagli faranno la differenza. Bolzano ha avuto tante difficoltà in questa stagione, specie dovute al covid, da ultima la perdita della loro vice allenatrice. Ora ha ritrovato equilibrio giusto e soprattutto con il recupero degli elementi più preziosi del roster. Dal canto nostro vogliamo giocare una partita di grande energia, sapendo che ci aspetta una battaglia fisica di alto livello, cercando di non farci prendere dall’ansia di risolvere la partita velocemente o facendoci abbattere alle prime difficoltà”

Arbitri

RIGGIO SAMUELE e PARISI ANDREA

MEDIA

Diretta su Youtube e sui portali www.venetoglobe.com e www.streamingsport.it grazie al media partner Venetoglob