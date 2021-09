Ponzano Basket, un ottimo terzo posto al Torneo Mazzali di Bolzano

Si chiude con un ottimo terzo posto il weekend a Bolzano della Posaclima Ponzano. Le biancoverdi di coach Anna Zimerle hanno conquistato una bella e importante vittoria contro Vigarano nella finale per il terzo posto andata in scena oggi pomeriggio, dopo il ko in volata subito sabato pomeriggio contro le padroni di casa del Basket Club Bolzano. Al Torneo Mazzali lo staff tecnico biancoverde ha potuto ottenere altre importanti indicazioni sul lavoro della squadra che anche in queste due giorni di gare ha dovuto fare a meno di Greta Brunelli, tenuta a riposo precauzionale, ma in fase di recupero per la prima di campionato.

La sfida con Bolzano ha messo in luce la grande leadership di capitan Giordano e il talento del centro olandese Van Der Keijl, protagoniste rispettivamente con 14 e 18 punti. La gara è stata all'insegna dell'equilibrio per tre quarti, fino al 47-46 del terzo parziale. Poi nell'ultimo tempo le altoatesine hanno messo la freccia e conquistato la vittoria finale per 62-54.

Oggi nella seconda gara del weekend, la sfida contro Vigarano ha regalato già un match da campionato. A brillare sono state le giovani Siviero (13 punti) e Carraro (12p) protagoniste della rimonta della ripresa dopo l'allungo all'intervallo delle ferraresi. La partita si è decisa ancora una volta nell'ultimo quarto con Ponzano che ha trovato i canestri importanti che hanno permesso di ottenere una vittoria importante.

POSACLIMA PONZANO - BCB BOLZANO 54-62 (17-14; 31-31; 47-46)

PONZANO: Giordano 14, Bianchi 8, Gobbo 6, Gavagnin, Van Der Keijl 18, Sekulic 2, Carraro 2, Rosar 4, Rossi, Siviero. All. Zimerle, Vice Trevisiol

POSACLIMA PONZANO - PALL. VIGARANO 70-65 (18-19; 29-36; 54-53)

Ponzano: Giordano 12, Bianchi 2, Gobbo 6, Rosar 3, Van Der Kejil 12, Sekulic 4, Carraro 12, Gavagnin, Rossi, Siviero 13. All. Zimerle, Vice Trevisiol