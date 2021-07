Un centro olandese per il Ponzano Basket: ecco Van Der Keijl

Energia, determinazione, talento e grande forza. Arriva dall’Olanda il nuovo centro del Ponzano Basket che è lieta di annunciare l’ingaggio di Richelle Van Der Keijl. Classe 1993, 196 cm, Richelle è un lungo moderno, dotato di un’ottima fisicità per dominare la lotta sotto le plance, ma anche di un tiro morbido e letale dalla media distanza.

Atleta dinamica, Van Der Keijl si adatta a un gioco veloce anche grazie alla sua indiscussa visione di gioco che ne fa una grande passatrice e punto di riferimento in tutto il campo per le compagne. Cresciuta in Olanda, Richelle ha scelto l’America per la sua crescita, vestendo le canotte dei College NCAA di Wright State e New Mexico, con cui è arrivata a fatturare 14 punti e 10 rimbalzi a partita.

Numeri che l’hanno fatta finire nel mirino della Nazionale Olandese, di cui veste la canotta da diverse stagioni, e anche di diversi club europei: nel 2017 il suo ritorno in Europa, nell’A1 greca con la maglia dell’AO Dafni Agioy Dimitriou. La sua crescita è continua e si concretizza in una grande annata con la maglia del BLK Slavia Praha dove segna 11 punti a partita, cattura 7 rimbalzi e tira con il 54 per cento da due. Nell’ultima stagione è stata costretta a rimanere ferma a causa di un infortunio, ma ora è pronta a confrontarsi con il campionato italiano. Nella prossima stagione, in accordo con la società, Richelle vestirà la maglia numero 15.

“Per una squadra, l’asse play pivot è fondamentale e abbiamo deciso di puntare su Richelle per le sue grandi capacità tecniche e per l’esperienza che può portare al nostro roster – commenta il presidente Carlo Pizzolon – Una giocatrice adatta al gioco di coach Zanco e su cui abbiamo grande fiducia, certi che sarà una delle gradite sorprese di questo nuovo campionato di serie A2. Lei è molta entusiasta di confrontarsi con il campionato italiano, e non vede l’ora di poter iniziare questa nuova avventura. E noi non vediamo l’ora di vederla con la canotta di Ponzano. Benvenuta Richelle”.