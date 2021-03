Ponzano Basket, Viviana Giordano: «Pensiamo una gara alla volta»

Tra il rinvio per covid di Vicenza e la Coppa Italia, il calendario della Schiavon Ponzano è stato svuotato di partite per due settimane. Le biancoverdi torneranno in campo la prossima settimana ad Albino, per una sfida salvezza cruciale per gli obiettivi della squadra trevigiana. Miccoli e compagne hanno approfittato di questi giorni per ricaricare le pile e provare a sistemare le cose che hanno portato alle sei sconfitte consecutive di questo girone di ritorno. Ne abbiamo parlato con il play della Schiavon, Viviana Giordano

Viviana, come state affrontando queste tre settimane di stop?

«Stiamo lavorando in maniera serena e tranquilla cercando di concentrarci su tanti aspetti in cui abbiamo evidenziato delle lacune, sperando che ci possa essere d’aiuto per le prossime gare. Ci dispiace non aver giocato la gara della scorsa settimana contro Vicenza, perché avevamo fatto una buona settimana di lavoro, ma questa sosta ci aiuterà anche a recuperare un po’ di energie».

Difficile giocare un campionato così spezzettato?

«Difficile sicuramente, è un campionato diverso, ma credo che dobbiamo guardare alla fortuna di poter giocare questa stagione. Per cui dobbiamo concentrarci partita per partita, senza guardare troppo in avanti. Lo abbiamo sperimentato noi stesse: a Natale eravamo vicine ai playoff, ora ci troviamo in ben altra situazione di classifica e questo dimostra che serve pensare a una gara alla volta».

Al rientro avrete tante sfide salvezza: saranno decisive per la stagione?

«Saranno tante partite importanti, ma al di là dell’obiettivo finale, dobbiamo scendere in campo per vincere mettendo sempre la massima concentrazione e determinazione, indipendentemente dall’avversario. Non deve essere un peso per noi pensare alla salvezza, può essere un’ansia più per la società: noi ragazze siamo sempre concentrate e vogliamo dare il meglio».

Quali obiettivi vi ponete per questo finale di regular season?

«L’obiettivo è chiaro, è la salvezza, anche se personalmente voglio sempre cercare di guardare in alto e quindi finchè la matematica ce lo consente voglio pensare di provare a giocarci i playoff. Io ci spero davvero tanto e abbiamo dimostrato di avere i mezzi per poterci giocare le nostre carte».