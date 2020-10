I Blu fioi baseball Ponzano accedono ai play off di promozione per la serie b

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

I Blu Fioi di Ponzano veneto vincono il proprio girone con un ruolino di otto vittorie ed una sola sconfitta , superando in classifica Ponte di Piave , Romano e Mirano. Con la vittoria in regular season i Blu Fioi accedono alla fase finale dei play off promozione per la serie B di Baseball , un momento emozionante per i ragazzi di Ponzano nelle cui file giocano molti giovanissimi atleti. La squadra Trevigiana sfiderà in trasferta Domenica 04 Ottobre alle ore 15.00 Trieste nella sfida che vale l’accesso alla finalissima promozione. La Junior Alpina Trieste ha vinto facile il proprio girone e si presenta certamente favorita ma i ragazzi di Ponzano si sono preparati bene e si faranno trovare nonostante qualche assenza pronti alla sfida decisiva.