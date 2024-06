Calcio, il Ponzano alla National Youth League: è sfida alla corazzata Juventus

Hanno ottenuto e regalato soddisfazioni nel campionato provinciale di categoria. Ma soprattutto hanno realizzato un vero e proprio exploit al torneo nazionale "Pulcino d'Oro" di Bovolone conquistando la qualificazione ai gironi come migliore fra le otto seconde. Ora i ragazzi del Ponzano 2013 sono attesi da una nuova ed emozionante avventura: sfidare le formazioni giovanili di alcuni dei migliori club calcistici italiani, tra cui la Juventus.

Domani 15 giugno e domenica 16 giugno il sodalizio gialloverde sarà impegnato per la prima volta alla National Youth League, torneo organizzato a Torino dalla Federazione Italiana Gioco Calcio. Per il Ponzano, società che ha la prima squadra militante in Prima Categoria ma che è anche una Scuola Calcio Elite, si tratta di una fantastica esperienza. I ragazzi guidati da Paolo Caramel se la dovranno vedere infatti con squadre di primo livello come i bianconeri, il Monza, la Sampdoria e la Pro Vercelli.

Ad impreziosire il lignaggio della competizione a scendere in campo saranno anche le squadre 2013 del Catanzaro, Prato e L'Alcione Milano, la terza società meneghina che ha guadagnato nell'ultima stagione la promozione in Serie C. «Per i nostri ragazzi - spiegano i dirigenti del Ponzano - si tratta senza dubbio di una esperienza unica. Siamo la "cenerentola" ma confrontarsi con formazioni di assoluto valore sarà una fonte di crescita e anche di ispirazione. Il risultato finale francamente non ha importanza: per noi è già una vittoria essere a Torino».

Agli ordini di Caramel, coadiuvato dal "secondo" Gianmaria Calabrò, gli undici che difenderanno l'onore della Marca pallonara alla National Youth League saranno: tra i pali le "manone" di Mattia Colzato, in difesa (da sinistra a destra) il velocissimo Francesco Calabrò, i solidi Giacomo Verlato e Alfredo Bianchin e l'eclettico esterno Oliviero Barea; il blocco di centrocampo schiera le giocate tecniche di Etienne e Noa Bandettini, la fantasia di Nico Guerra Torres e la concretezza di Vittorio Torresan. Davanti il compito di realizzare sarà invece affidato al fiuto per il goal di Lucca Guerra Torres e alla fisicità di Bledion Hajdaraj. Ponzano arriva all'appuntamento scontando alcune defezioni, dovute ad alcuni infortuni e anche alle...ferie anticipate decise dalle famiglie, a cui è stato però fatto fronte convocando alcuni giocatori dell'annata 2014.