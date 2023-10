Trofeo Italia di judo a Ponzano Veneto, domina la città di Torino

Si è disputata nel weekend appena trascorso al Palacicogna di Ponzano Veneto l'ultima tappa del circuito nazionale riservato agli under 15 denominato Trofeo Italia. 302 atleti per 126 società sportive provenienti da tutta Italia che si sono date battaglia nei due giorni di gara organizzati dal Judo treviso. Lo storico sodalizio della città inanella così l'ennesimo successo organizzativo dimostrandosi punto di riferimento nel panorama nazionale della federazione italiana judo lotta karate e arti marziali. In entrambe le classifiche finali la città di Torino si è dimostrata leader assoluta con le sue squadre. Tra i maschi vince l'Akiyama, che si mette alle spalle le altre squadre piemontesi del Kumiai e Multisport, nella classifica femminile invece sale sul gradino più alto del podio il Kumiai seconda L'Akiyama e terzi i sempre torinesi dell'Accademia. Per la squadra di casa spicca il secondo bronzo consecutivo di Petra Vigna in un Trofeo Italia che così facendo, nonostante sia al suo primo anno agonistico, stacca il biglietto per la massima serie dei Campionati Italiani under 15 in programma a dicembre.