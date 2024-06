Scopel Day 2024, nuova location: «Si corre sabato 20 luglio»

Sciolte le ultime riserve è giunto finalmente l'atteso momento di annunciare la sesta edizione di Scopel Day, evento a sfondo benefico ideato da Roberto Scopel che ha trovato una nuova casa, quella di Xausa Sped, per sabato 20 Luglio. Grazie alla disponibilità ed alla sensibilità del suo titolare, Antonio Xausa, la kermesse che unisce il mondo del motorsport a quello del volontariato è pronta a scrivere un nuovo capitolo.

«Ho conosciuto Roberto tramite Andrea Vardanega - racconta Antonio Xausa (titolare Xausa Sped) - e dopo un colloquio a quattro che includeva anche il Sindaco di Possagno, ho deciso di ospitare l'evento. Le motivazioni che mi hanno spinto ad accettare la proposta derivano dalla passione per il mondo dei motori, che ci lega e che condivido, ma anche dall'impegno che tutti i ragazzi del gruppo ci mettono e dall'idea di un evento benefico, fattori che hanno fatto la differenza nella scelta. Quando qualcuno si propone per fare del bene agli altri non deve mai essere rifiutato. Scopel Day è un evento sicuramente positivo per Possagno e credo sia importante mantenere attiva questa tradizione. Mi auguro che tutto si svolga nel migliore dei modi e che gli sforzi dell'organizzazione siano gratificati da una buona affluenza di pubblico».

«Un grazie enorme ad Antonio Xausa ed a tutta la Xausa Sped - aggiunge Scopel - perchè è grazie a loro se riusciremo a portare avanti una manifestazione nella quale crediamo particolarmente. Siamo rallysti ma abbiamo un cuore, troppo spesso in tanti dall'esterno se lo dimenticano, e siamo tanto felici quanto onorati di poter essere ospitati a casa Xausa. Faremo del nostro meglio per confezionare una sesta edizione di alto livello. Stiamo già lavorando».

Trapelate alcune indiscrezioni della vigilia, oltre alla nuova location situata in via Fornaci 20 a Possagno, con l'inizio della manifestazione che sarà previsto per le ore 15 e che, ripercorrendo il format della precedente edizione, continuerà fino alla mezzanotte. Protagonista della giornata sarà la Skoda Fabia Rally2 Evo messa a disposizione da Motor Team, vettura con la quale i fortunati vincitori, estratti a sorte come da tradizione, avranno l'opportunità di vivere le emozioni dell'essere navigatore per un giorno al fianco di Scopel. Rinnovata anche la partnership con il Comune di Possagno, con la Pro Loco di Possagno e con l'Associazione Nazionale Alpini così come il Memorial Lino Vardanega ed il Memorial Angelo Scopel, in ricordo di due figure iconiche per il territorio locale e per il motorsport in Veneto. Destinataria del ricavato sarà nuovamente l'Associazione Giocaconilcuore odv che anche quest'anno sarà presente sul campo con i protagonisti della Missione Sorriso. «Siamo entusiasti per questa nuova iniezione di energia positiva - conclude Scopel - e ci spingerà ad avere tante motivazioni aggiuntive per poter fare del bene, come è nel nostro obiettivo sin dalla prima edizione. Vogliamo far crescere questo evento e per questo, in anticipo, ringrazio tutte le autorità, i partners ed i tanti volontari che saranno al mio fianco».