“6InSuperAbile”: in 1500 a Possagno per la quarta edizione nel nome dell’inclusione

Si è concluso il conto alla rovescia per l’avvio delle giornate culmine di 6InSuperAbile, la rassegna di eventi artistici, culturali e sportivi nel segno dell’inclusione sociale giunta al quarto anno di attività sul territorio della Marca trevigiana.

La giornata di venerdì 31 maggio

Oggi, venerdì 31 maggio, si svolgerà la grande festa per l’avvio dei due giorni dei giochi inclusivi, con la Torch Run for Special Olympics che arriverà a Possagno dopo essere transitata attraverso la Marca trevigiana toccando diversi Istituti Comprensivi del territorio. Partendo dalla piazza antistante la Gypsoteca di Possagno, nel rispetto del protocollo olimpico la fiaccola percorrerà la salita verso il Tempio del Canova per scendere infine verso i campi sportivi dell’Istituto Cavanis, dove alle ore 10 si svolgerà la solenne cerimonia di apertura delle due giornate sportive inclusive alla presenza di numerose autorità istituzionali, sportive, militari e delle forze dell’ordine.

Sono confermate queste presenze: il presidente della Regione Luca Zaia, il presidente del Comitato Italiano Paralimpico del Veneto Ruggero Vilnai, il dirigente superiore della Polizia ferroviaria Mauro Baroni, il tenente colonnello Comandante del I Battaglione dei Lagunari Tommaso Vittorio Muscolino, il comandante della stazione di Pieve del Grappa dei Carabinieri Tiziano Cheloni, il presidente del Comitato Veneto della FIR Sandro Trevisan, la direttrice regionale di Special Olympics Elisabetta Pusiol, il rettore del collegio Cavanis padre Diego Spadotto, il preside del Collegio Cavanis Ivo Cunial, il sindaco di Possagno Valerio Favero, il sindaco di Altivole Chiara Busnardo, il sindaco di Cavaso del Tomba Gino Rugolo, il sindaco di Maser Claudia Benedos, Valentina Ballello in rappresentanza dell’AVIS, la Presidente Opera Dotazione Tempio Vania Cunial, l’onorevole Ingrid Bisa.

Prenderà così il via l’evento “A scuola di sport e inclusione”, che vedrà, nella giornata di venerdì, 900 studenti sfidarsi in 7 discipline paralimpiche e integrate: baskin, calcio integrato Special Olympics, rugby integrato, pickleball, wheelchair hockey, karate inclusivo, atletica non vedenti, condividendo il programma della giornata con i ragazzi delle società sportive aderenti al progetto.

Nel prosieguo della mattinata verrà inoltre inaugurato il complesso dell’istituto Cavanis, oggetto di un importante intervento di riqualificazione per 4mila metri quadrati: al taglio del nastro è atteso nuovamente il governatore Luca Zaia, assieme ad autorità ecclesiastiche, civili e istituzionali.

La giornata di sabato 1 giugno

La festa di Possagno continuerà poi dopodomani, sabato 1 giugno, con l’evento aperto a tutti “Lo sport abbraccia l’inclusione; vieni a provare anche tu”: dalle 9.00 fino alle 17.00 famiglie, ragazzi, bambini e curiosi potranno cimentarsi in 11 discipline sportive – volley, paratennis, wheelchair hockey, powerchair calcio, parakate, parajudo, paragolf, Abi Rugby, calcio integrato Special olympics, tennis tavolo, danza sportiva paralimpica - promosse dalle rispettive federazioni e dalle società sportive del territorio. Sarà inoltre presente la Nazionale Paralimpica di Volley Trapiantati, impegnata in due sessioni di allenamento, un match amichevole con la Pedemontana Volley e un incontro con gli studenti.

Tra gli eventi speciali delle due giornate, vanno segnalati la tappa conclusiva del programma 2024 “Abi Rugby” della FIR Veneto, dedicato al rugby integrato e inclusivo; il quadrangolare di calcio unificato Special Olympics Veneto e un’esibizione di para-tennis che vedrà esibirsi due atleti nazionali. Ripetendo l’ottima esperienza del 2023, tra le attività collaterali sarà allestito in entrambe le giornate un Boot Camp inclusivo a cura del Reggimento Serenissima del corpo militare dei Lagunari, aperto a ragazze e ragazzi con disabilità e senza disabilità. Polizia di Stato e Carabinieri saranno inoltre presenti con il proprio personale e con alcuni mezzi di pronto intervento, disponibili per dimostrazioni aperte ad atleti e pubblico.

Al termine delle due giornate sportive, la Torch Run for Special Olympics sarà poi protagonista sabato 8 giugno a Castelfranco Veneto, portando la fiaccola olimpica alla locale Festa dello Sport, accompagnata da una delegazione degli atleti 6InSuperAbile

“6InSuperAbile”; un movimento per l’inclusione

“6InSuperAbile” è un’iniziativa nata nel 2021 dall’idea dell’azienda Brombal di Altivole, in collaborazione con l’associazione Ex Allievi Cavanis ‘Sola in Deo Sors’, l’Istituto Cavanis Canova di Possagno, il Comitato Italiano Paralimpico del Veneto e la società Polisportiva Terraglio di Venezia. Scopo del progetto è da sempre coinvolgere il maggior numero possibile di società sportive che includono atleti con disabilità, cooperative sociali e scuole del territorio in attività che promuovono l’integrazione e la sensibilizzazione verso una cultura di inclusività, rivolgendosi a famiglie e istituzioni. A partire da quest’anno, la missione di “6InSuperAbile” continua sotto l’egida della neo-nata Fondazione Brombal, riaffermando l’impegno verso un’impronta educativa e inclusiva. Arrivata alla sua quarta edizione, 6InSuperAbile punta infatti sempre più a creare la vera inclusione nel territorio attraverso lo sport, la musica e l’arte.

Il programma della quarta edizione, che culmina nelle giornate sportive di Possagno, è a tutti gli effetti iniziato già nello scorso anno per quanto riguarda la sensibilizzazione degli studenti di diversi istituti superiori e il coinvolgimento delle diverse realtà operanti nel mondo della disabilità. Da ottobre 2023 fino a giugno è in corso, per il secondo anno consecutivo, il progetto “Music-abili”, in collaborazione con Associazione Musicanova, che si concretizza in attività di musicoterapia per persone e ragazzi con disabilità. Il progetto trova sede presso il Centro Sportivi Comunale In-Cavanis di Possagno gestito dalla Cooperativa S.Ar.Ha e dalla società sportiva T.F.C. - Team for Cohesion.

Dal mese di aprile e per tutta maggio 2024, presso 7 istituti scolastici della provincia, è in svolgimento una fitta serie di incontri tecnico-didattici relativi a 7 diverse discipline sportive integrate - svolte cioè assieme da atleti con disabilità e non affidati a tecnici di società sportive già aperte ad attività inclusive che coinvolgono circa 750 studenti degli Istituti Canossiano Madonna del Grappa di Treviso, Cavanis di Possagno, Carlo Rosselli di Castelfranco, ITSE Martini di Castelfranco, E. Sardagna di Castello di Godego, Liceo De Fabris di Nove e I.C. Pieve del Grappa.

Sul versante culturale delle arti visive, sono stati svolti nei mesi di marzo ed aprile anche i laboratori didattici inclusivi presso il Museo Casa Giorgione di Castelfranco Veneto e il Museo Gypsotheca Antonio Canova di Possagno, con la partecipazione di oltre 50 ragazzi delle cooperative Vita e lavoro, Centro Atlantis, Vallorgana, Alì Valdobbiadene, Rosa Canina.

Gli Istituti Cavanis e E. Sardagna nel periodo gennaio – marzo 2024 hanno inoltre aderito al progetto Tasselloxtassello, un percorso di laboratori didattici dedicati alla tecnica del mosaico dove la scuola ha lavorato in sinergia con i ragazzi delle cooperative del territorio.

Infine, 6InSueprAbile è parte integrante del progetto pilota “Immaginabili opportunità” in collaborazione con ULSS 2 Marca Trevigiana e Comitato Italiano Paralimpico del Veneto, sostenuto da Fondazione Brombal. Il progetto si sostanzia in un’attività di sportello di indirizzo e consulenza già operativo presso la sede della Madonnina del Dipartimento di Prevenzione e Medicina dello Sport dell’Ulss 2, con focus specifico sull’offerta sportiva paralimpica del territorio trevigiano.

Le iniziative di beneficenza: cena di gala e concerto

Il calendario 6InSuperAbile ha visto inoltre due momenti di beneficenza finalizzati alla raccolta di donazioni: venerdì 24 maggio, presso il prestigioso scenario di Villa Caprera a Castello di Godego, si è svolta la tradizionale Cena di Gala con le istituzioni e gli imprenditori che supportano le iniziative di 6InSuperAbile. L’evento è stato allietato degli intermezzi artistici affidati ad un trio inclusivo del Conservatorio Musicale Steffani di Castelfranco Veneto, comprendente un trombettista non vedente, e dalle testimonianze di diversi atleti Veneti diversamente abili che si stanno preparando per le Paralimpiadi. Domenica 26 maggio, presso l’Anfiteatro dell’Istituto Cavanis di Possagno, si è invece esibito in concerto l’Enjoy Orchestra, realtà composta da oltre trenta musicisti della Pedemontana Veneta noti a livello internazionale. La serata è stata organizzata in collaborazione con la ONG Protection4Kids coordinata da Annachiara Sarto.

I promotori e i protagonisti

Gli enti promotori della rassegna “6InSuperabile” sono la Fondazione Brombal ETS con la collaborazione di Gruppo Terraglio, Ist. Cavanis, Sola in Deo Sors Cavanis Onlus e Comitato Italiano Paralimpico di Treviso. Molte le realtà istituzionali e associative che collaboreranno all’iniziativa: la Polizia Ferroviaria del Veneto, che accompagnerà il Torch Run nelle tappe che toccheranno i comuni coinvolti nel progetto; la Federazione Italiana Rugby del Veneto, il Team Veneto Special Olympics e Torch Run for Special Olympics; il Museo Casa Giorgione e la Gypsotheca Antonio Canova; il Conservatorio Steffani di Castelfranco Veneto; l’Associazione Musicanova.

Patrocinano la rassegna la Regione Veneto, il Comitato Italiano Paralimpico del Veneto, la Provincia di Treviso, Confindustria Veneto EST, l’ULSS2 Marca Trevigiana, Ulss 2 Conferenza dei Sindaci, Federazione Italiana Rugby del Veneto, la Special Olympics Team Veneto, l’EISI, e i Comuni di Possagno, Treviso, Castelfranco Veneto, Cavaso del Tomba, Castello di Godego.

La Fondazione Brombal

Fondazione Brombal ETS nasce nell'ambito dell'omonimo Gruppo - leader nel settore dei serramenti di lusso - ad inizio 2024 per la volontà della famiglia Brombal di dar seguito in maniera strutturata all'impegno aziendale cominciato nel 2021 con la creazione, il coordinamento ed il sostegno in qualità di Donor Sponsor del progetto "6InSuperAbile". Nella convinzione che ogni individuo meriti rispetto e opportunità paritarie, la Fondazione si impegna attivamente nella promozione di iniziative e progetti volti a superare le barriere sociali ed economiche. Attraverso il programma "6InSuperAbile" l'obiettivo è quello di creare le condizioni in grado di garantire la piena realizzazione del potenziale individuale delle persone con disabilità. La collaborazione in rete con organizzazioni locali, istituzioni e imprese per lo sviluppo di strategie innovative che affrontino le disuguaglianze sociali sposa la missione di contribuire a costruire un tessuto sociale più robusto e inclusivo per le generazioni future, ispirando il cambiamento, promuovendo la consapevolezza e incoraggiando la partecipazione attiva della società verso questo ambizioso ma realistico obiettivo.