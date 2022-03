Gruppo Sportivo Postumia 73 Dino Liviero: presentate le squadre per il 2022

Sin dalla sua nascita avvenuta nel 1973 il Gruppo Sportivo Postumia 73 Dino Liviero di Castelfranco Veneto, in onore del corridore professionista degli anni Sessanta, Dino Liviero, è sempre stato un importante punto di riferimento per i giovani che si avvicinano allo sport del pedale. Un sodalizio che da sempre opera per la crescita delle categorie giovanili e affianca le famiglie degli atleti che, oltre ad essere i campioni del futuro, rappresentano le donne e gli uomini di domani. Un lavoro certosino da sempre portato avanti e ad evidenziarlo i numerosissimi nomi illustri degli atleti che hanno indossato la gloriosa casacca e hanno operato per il team. Per il sodalizio trevigiano, presieduto dal dinamico Marco Antonello, la stagione che sta per cominciare, inoltre, riveste un ruolo molto importante perché lo introduce ai festeggiamenti per i 50 anni di vita.

Mezzo secolo tutto dedicato alla formazione delle nuove leve e impostato sulla lealtà, correttezza e rispetto. La compagine di Via Casette di Bella Venezia nei giorni scorsi e alla vigilia della partenza per la nuova e ambiziosa stagione ha presentato le squadre ed i loro dirigenti che difenderanno i colori del club trevigiano durante una cerimonia svoltasi nella Trattoria Maniscalco situata nei pressi delle Mura della storica Castelfranco e dove a fare gli onori di casa c'era il presidente Antonello affiancato da i componenti il direttivo. Una cerimonia molto bella e sentita alla quale hanno preso parte, tra gli altri, gli amministratori comunali ed i dirigenti della Federciclismo.

Le squadre - Allievi: Cristiano Caldieri, Ariton Eduard, Riccardo Pietrobon, Michael Pizzolato, Federico Sbrissa, Manuel Tessaro, Alessandro Zanin.

Staff: Manuel Bortolotto (direttore sportivo e preparatore atletico), Mario Cappellotto (direttore sportivo), Luciano Cuzzocrea (dirigente accompagnatore), Bryan Stecca (accompagnatore).

Esordienti: Antonello Alessio, Enrico Bianchi, Luca Casarin, Riccardo Cecchetto, Enrico Dalla Costa, Mattia Daminato, Samuele Martinello, Cristiano Masaro, Thomas Simeoni, Luca Soare.

Staff: Claudio Turato (direttore sportivo), Giovanni Fabrin e Cristian Tessaro (accompagnatori).

Giovanissimi: Carlo Ballan, Federico Antonello, Anna Boaro, Sabir Brimis, Giulia Dalla Costa, Giorgia Timis, Paolo Cattapan, Leonardo Tieppo, Mattia Rossanese, Francesco Ferraro, Pietro Ferraro, Gabriele Giacometti, Pietro Giacometti, Cristian Baldin, Tomas Marcon, Mattia Buziol, Nazir Jesuie ed Elia Porcellato.

Staff: Emilio Antonello, Carlo Fraccaro, Massimo Ferraro, Monica Tessaro e Giuliana Marcon.