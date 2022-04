Nuoto, Anna Porcari e Federico Rizzardi ai campionati Europei Junior

Ai campionati assoluti primaverili di Riccione i portacolori dello Stilelibero-Team Veneto, Anna Porcari e Federico Rizzardi, si sono guadagnati il pass per i Campionati Europei Junior che si disputeranno dal 5 al 10 luglio a Otopeni ( Romania). La comitiva dello Stilelibero-Team Veneto agli assoluti di Riccione era presente con nove atleti che hanno ottenuti ottimi risultati a partire dal 5° posto nella finale A dei 200 farfalla di Anna Porcari, qualificandosi per gli Europei Junior , poi si è piazzata al secondo posto nella finale junior nei 50 farfalla, 4° nella finale B dei 100 farfalla 6° nella finale Junior dei 200 stile libero e 7° assoluto nei 4x100 stile libero. Federico Rizzardi secondo nella finale junior dei 100 rana, 5° nella finale junior dei 50 stile libero e quinto nella finale B dei 50 rana che gli è valso la qualifica per gli Europei Junior. Federico Mao 4° nella finale junior dei 400 stile libero e 5° nella finale junior nei 200 stile libero. Marco Bovolenta 5° nella finale junior dei 50 rana ed Emma Scomparin 8° nella finale junior dei 50 stile libero. Nella staffetta 4 x 100 stile Libero, composta da Agata e Sofia Ambler, Anna Porcari e Angelica Moreschini, settimo posto assoluto. Prossimo appuntamento, sempre a Riccione, il 22 e 23 aprile per lo Sportinfiore AICS open.