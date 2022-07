𝘾𝙖𝙢𝙥𝙞𝙤𝙣𝙖𝙩𝙞 𝙚𝙪𝙧𝙤𝙥𝙚𝙞 𝙅𝙪𝙣𝙞𝙤𝙧 𝙖 𝙊𝙩𝙤𝙥𝙚𝙣𝙞 ( 𝙍𝙤𝙢𝙖𝙣𝙞𝙖) 𝘼𝙣𝙣𝙖 𝙋𝙤𝙧𝙘𝙖𝙧𝙞 𝟱° 𝙚 𝙁𝙚𝙙𝙚𝙧𝙞𝙘𝙤 𝙍𝙞𝙯𝙯𝙖𝙧𝙙𝙞 𝟴°

Ottima prestazione ai campionati Europei Junior in corso di svolgimento a Otopeni ( Romania) Β dei portacolori dello Stilelibero di Preganziol, societΓ associata alla Lisporteam360, con Anna Porcari, ( 2006) che nei 100 farfalla conquista, non solo la finale, ma si aggiudica il quinto posto con una strepitosa rimonta nella seconda vasca chiudendo in 1.0039 . Ottima anche la prestazione di Federico Rizzardi ( 2004) che, riuscito ad entrare in finale Β nei 50 rana, conclude all’ottavo posto con il tempo di 28.31 . Prossimi appuntamenti: Anna scenderΓ in vasca nei 200 farfalla venerdΓ¬ 8 alle 10,33 mentre Federico sabato 9 alle 10,28 nei 100 rana.