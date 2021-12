"Gara degli Auguri": premiati i campioni sociali del Golf Club Montebelluna

Al termine della Gara degli Auguri al Golf Club Montebelluna sono stati anche premiati i campioni sociali 2021. Primo lordo si è classificato Diego Tesser, netto di prima categoria Gustavo Rigato e netto di seconda categoria Giorgia Vegli. Campione Ladies è stata Gabriela Michielotto. Premiati anche i vincitori del “Race to Montebelluna 2021”, i primi si aggiudicano la quota sociale 2022, ai secondi viene applicato uno sconto del 50%, ai terzi del 25%. Vincitore della prima categoria è stato Alberto Cosner, secondo Christian Furlan e terzo Paolo Casalatina. In seconda categoria, primo posto per Stefano Bortoletto, secondo Roberto Trentin e terzo Sante Isabella Amadio.

Sono stati inoltre assegnati buoni spesa ai primi classificati nel circuito delle Louisiane. Nella classifica netta primo Christian Furlan, secondo Manuel Donadon, terza Giorgia Vegli e quarto Gustavo Rigato. Primo lordo Aroui Hassan, davanti a Pierluigi Rasera. La Louisiana a quattro giocatori che si è svolta in occasione della gara degli Auguri ha visto al primo posto lordo il quartetto Dinon, Marchesan, Nobile e Breda, mentre i primi netti sono stati Casalatina, Rizzetto, Garbuio e Bortoletto. “Una bellissima giornata di gara – ha detto il presidente del Golf Club Montebelluna, Silverio Zaffaina – suggellata dalla premiazione dei campioni sociali, belle persone e bravissimi atleti. Una premiazione che sottolinea l’ottimo bilancio della stagione, un’annata difficile a causa della pandemia ma soddisfacente per i risultati ottenuti”.