TVB presenta Ellis e Invernizzi, Nicola: «Rafforzeranno i nostri meccanismi»

Sono giorni frenetici in casa Treviso Basket. Dopo la vittoria in volata a Brescia, ottenuta grazie all’incredibile giocata di Iroegbu nei secondi finali del match, in settimana sono sbarcati nella Marca i neoacquisti Octavius Ellis e Hugo Invernizzi. Se per il pivot americano ex Olympiakos si attendeva solamente l’espletamento della burocrazia propedeutica al suo arrivo in Italia, l’ingaggio dell’ala francese, proveniente dai lituani del Wolves Vilnius, è stata una sorpresa.

Giocatore navigato e specialista da oltre l’arco, Invernizzi vanta dieci anni di esperienza nella massima serie francese e arriva per sostituire Sokolowski, trasferitosi al Besiktas la scorsa settimana. Ellis al contrario rafforzerà la squadra in quello che è stato il reparto più carente in questa prima parte di stagione: quello dei lunghi. Ellis arriva dalla Cina, dove con il Guandong stava viaggiando a 8 punti e 7 rimbalzi , con il 60% da due punti in 16 minuti di utilizzo medio. Il suo arrivo segna quasi certamente la fine della parentesi trevigiana di Derek Cooke, che non ha mai convinto.

I due nuovi innesti, che sono stati presentati oggi pomeriggio a Sant’Antonino, dovrebbero prendere parte alla sfida casalinga di domenica contro Tortona. Marcelo Nicola ha parlato del momento del gruppo alla vigilia del match: «Troviamo una squadra di spessore, che fa del gioco in contropiede la sua caratteristica principale. Dobbiamo individuare le risorse tattiche per fermare i loro tiratori, dato che rispetto all’andata abbiamo una squadra diversa. I due nuovi innesti non snatureranno i nostri punti di forza, al contrario sfrutteremo le loro potenzialità per rafforzare i nostri meccanismi. Ellis è un giocatore di verticalità, con grandi doti atletiche, mentre Invernizzi è più tiratore e giocatore di squadra».

La sfida contro la squadra di Marco Ramondino è in programma domenica 29 gennaio alle ore 17:30 al Palaverde e sarà visibile in chiaro su DMAX (canale 52 del digitale terrestre).