Ritorna il campionato dopo la sosta: TVB va in trasferta a Trieste

Dopo la lunga pausa per le Final 8 di Coppa Italia e la finestra nazionali, la Nutribullet Treviso Basket tornerà in campo in campionato domani sera, ore 18:30, sul parquet dell’Allianz Trieste. Sebbene sia complicato conquistare il vantaggio negli scontri diretti, all’andata Trieste vinse al Palaverde di 19, Treviso ha comunque l’opportunità per staccare in classifica proprio l’Allianz (entrambe sono a quota 16 punti) e consolidare la striscia positiva dando continuità alle vittorie contro Verona e Napoli.

Alberto Morea, assistant coach di Nicola, ha parlato del momento della squadra: «Abbiamo utilizzato queste settimane di pausa per rimettere in condizione Iroegbu ed Ellis, che hanno recuperato. Le due amichevoli ci hanno dato ritmo e ora siamo pronti per Trieste, che è cambiata e con l’aggiunta di Terry ha aumentato l’impatto sotto canestro. Dobbiamo mantenere il focus che si è visto nelle partite contro Verona e Napoli, andando oltre le sbavature».

La partita sarà trasmessa in diretta video streaming su Eleven Sports (previo abbonamento)