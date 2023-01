Treviso Basket va in trasferta a Brescia: al via il girone di ritorno

Dopo un girone di andata chiuso al penultimo posto con 5 vittorie e 10 sconfitte, Treviso arriva al giro di boa del campionato con la consapevolezza che occorrerà fare di più per non retrocedere. La sconfitta casalinga contro Trieste è stato l’ennesimo k.o. arrivato per mano di una diretta concorrente nella lotta salvezza, e ha lasciato strascichi nella tifoseria. In settimana la società si è mossa sul mercato, salutando Sokolowski dopo due stagioni e ingaggiando il pivot Octavius Ellis. Prima di vedere l’ex Olympiakos all’opera, sono in corso le pratiche per il suo arrivo in Italia, i ragazzi di coach Nicola sono di fronte all’esame Brescia, che nel girone d’andata hanno sconfitto al Palaverde 99-92.

Nella conferenza stampa pre-partita, Nicola ha fatto il punto sulla situazione: «Bisogna giocare con la mente libera, servirà energia e fisicità. Cercheremo di fermare i loro punti di forza, tra cui Della Valle, e fare la nostra parte in attacco. L’uscita di Sokolowski ci porterà a fare delle scelte tattiche e tecniche, ma ottimizzeremo con le pedine che abbiamo a disposizione come fatto nelle due trasferte in cui era assente per infortunio».

Il match, in programma domenica 22 gennaio alle 18:30, sarà in diretta video streaming su Eleven Sports.