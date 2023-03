TVB va in trasferta a Brindisi, Nicola: «Troviamo una squadra in forma»

Treviso Basket sta attraverso un ottimo momento in campionato. La vittoria casalinga ottenuta in volata contro Scafati, la seconda consecutiva nonché la quinta nelle ultime sette partite, ha dato ai ragazzi di Nicola un discreto margine di sicurezza sulla zona retrocessione (+6). Per proseguire il filotto TVB cercherà di espugnare il parquet di Brindisi, dove è attesa domenica alle 18:30 per la ventitreesima giornata.

All’andata Treviso vinse 75-68, ma bissare questo risultato non si preannuncia facile considerando che i pugliesi hanno trovato continuità e sono settimi in classifica a quota 24 punti. In quella che può essere considerata la sfida degli ex per antonomasia, con Banks, Zanelli e l’assistant coach Morea che hanno alle spalle un lungo capitolo a Brindisi, Treviso arriva comunque con sicurezza nei propri mezzi.

Nella conferenza stampa di vigilia, Marcelo Nicola ha espresso le sue sensazioni sul match: «Troviamo una squadra che si trova in un buon momento di forma, bisognerà essere molto concentrati perché sarà un match molto intenso. Noi dobbiamo eliminare quelle situazioni che ci tolgono fiducia, come accaduto negli ultimi minuti della partita contro Scafati».