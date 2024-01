TVB in trasferta a Brescia, Zanelli: «Abbiamo voglia di rivalsa»

La situazione è tornata a essere complicata per Treviso Basket. La striscia di quattro successi consecutivi aveva dato alla Nutribullet alcune certezze, che sono venute meno con le sconfitte in casa contro Pistoia e Varese. TVB ha chiuso il girone di andata al penultimo posto con 8 punti (4 vittorie e 11 sconfitte) ed è a -2 dalla zona salvezza. Questa settimana, la squadra allenata da coach Vitucci è attesa da un compito arduo, dato che la prima avversaria di questa seconda parte di campionato è la co-capolista Germani Brescia. La formazione di coach Magro, che all’andata si impose nettamente 71-99, ha un record speculare a Treviso (11 vittorie e 4 sconfitte) ma arriva da un’inaspettata sconfitta contro l’ultima della classe, l’Happy Casa Brindisi, per 88-79.

Alessandro Zanelli, capitano della Nutribullet, ha analizzato il momento di TVB: «C’è grande voglia di rivalsa. Sappiamo che abbiamo altre quindici partite per cambiare la nostra classifica, dobbiamo rimanere positivi e lavorare tutti insieme verso lo stesso obiettivo, aggiustando gli aspetti che non hanno funzionato nel girone di andata. Contro la Germani non sarà facile, è una squadra profonda con tanti giocatori forti. Dobbiamo andare a Brescia senza paura e giocare la nostra miglior partita possibile”.

La terna arbitrale sarà composta da Bartoli, Quarta e Valeriani. Partita in diretta in chiaro su DMAX (canale 52) e in streaming su DAZN (previo abbonamento)