Riparte il campionato di Serie A: TVB in trasferta a Napoli

Si entra nel vivo. Dopo le tre settimane di sosta dedicate alla Coppa Italia e alle qualificazioni per i Campionati Europei del 2025, ritorna in campo la Nutribullet Treviso contro la Gevi Napoli dell’ex Michal Sokolowksi. TVB arriva da una settimana particolare sul fronte societario, con Paolo Vazzoler che dopo quasi 12 anni ha lasciato l’incarico di Presidente in favore del notaio Matteo Contento.

Sul versante sportivo, i ragazzi di Frank Vitucci si presenteranno a Napoli forti della vittoria in trasferta a Trento prima della pausa. La sfida si preannuncia complicata per Treviso, dato che Napoli ha da poco vinto la Coppa Italia e vorrà festeggiare il momento tra le mura amiche nel migliore dei modi. Treviso è terz’ultima in classifica con 6 vittorie e 14 sconfitte, mentre Napoli è quinta in coabitazione con Reggio Emilia a quota 22 punti.

Osvaldas Olisevicius, protagonista in positivo con la sua Lituania durante la finestra Nazionali, ha analizzato il momento di TVB: «Siamo motivati. Sappiamo che non possiamo commettere errori nelle ultime dieci partite, quindi le affronteremo tutte con il giusto approccio. Napoli è una squadra con giocatori di livello e ben allenata. Amano giocare in transizione, quindi la nostra difesa potrà svolgere un ruolo fondamentale».

La terna arbitrale sarà composta da Attard, Galasso e Catani. Match visibile in diretta streaming su DAZN previo abbonamento.