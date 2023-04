TVB in trasferta a Milano, Nicola: «Facciamoci trovare pronti»

Il conto alla rovescia è iniziato. Mancano tre giornate alla fine del campionato e la lotta salvezza è più accesa che mai. La vittoria casalinga di mercoledì contro Pesaro ha consolidato la posizione di TVB, che si trova a 22 punti e a +4 da Verona e Napoli con il vantaggio degli scontri diretti.

Domenica 23 aprile, alle 18:30, la Nutribullet farà visita all’Olimpia Milano di Ettore Messina, attualmente seconda in classifica con 40 punti. Marcelo Nicola ha analizzato il match nella conferenza stampa di vigilia: «Trasferta complicata, Milano ha smaltito la fine dell’Eurolega ed ora è focalizzata pienamente sul campionato. Il loro roster è lungo, non sappiamo che tipo di rotazione faranno ma dobbiamo farci trovare pronti. Non dobbiamo sbagliare soprattutto nei dettagli, abbiamo ancora fame di vittorie».