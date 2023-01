TVB va in trasferta a Pesaro: Nicola recupera Sokolowski

Dopo aver vinto il derby contro la Reyer Venezia, la Nutribullet è attesa dalla delicata trasferta contro la Carpegna Prosciutto Pesaro, attualmente quinta in classifica con 7 vittorie e 6 sconfitte. I marchigiani arrivano dalla pesante sconfitta sul parquet di Reggio Emilia, mentre Treviso ha il vento in poppa con tre vittorie consecutive.

Coach Nicola è consapevole dell’opportunità della squadra: «Aver vinto tre partite dà serenità e fa credere di più in noi stessi. Non dobbiamo però esaltarci troppo, così come non dovremo deprimerci eccessivamente quando subiremo una sconfitta. Pesaro ha iniziato bene la stagione, ora è un po’ in difficoltà anche a causa degli infortuni».

Treviso potrà nuovamente fare affidamento su Michal Sokolowski, che è tornato a disposizione dopo aver saltato le ultime due partite per infortunio.