Il campionato di TVB prosegue a Pistoia: obiettivo terza vittoria consecutiva

Le due vittorie di fila, ottenute al Palaverde contro Reggio Emilia e Cremona, hanno riportato il sereno in casa Nutribullet. I ragazzi di coach Vitucci hanno vinto e convinto, ma la strada per la salvezza è ancora lunga. Pesaro, penultima, ha infatti battuto la Virtus Bologna nello scorso turno e rimane a -2. Ecco perché per TVB sarà importante cercare di sbancare il PalaCarrara di Pistoia domani sera, sabato 23 marzo ore 19, nell’anticipo della 24° giornata. Pistoia è una delle sorprese di questa stagione. Da neopromossa sta lottando per un posto ai playoff ed è attualmente sesta con 12 vinte e 11 perse. Nel match di andata, giocato al Palaverde lo scorso dicembre, i toscani si imposero nei secondi finali 86-89. Treviso cercherà di riscattare la sconfitta e guadagnare ulteriore margine su Pesaro in attesa dello scontro diretto del prossimo 30 marzo.

Andrea Mezzanotte, tra i migliori del match contro Cremona, ha parlato della fase che attraversa TVB: «Arriviamo a questa sfida con il morale alto, ma siamo consapevoli di avere ancora molta strada da fare. Pistoia è una squadra molto forte che gioca una bella pallacanestro, da parte nostra dovremo sicuramente tenere alta la concentrazione anche perché il PalaCarrara è un ambiente molto caldo. Sarà importante limitare le loro guardie, giocatori che hanno tanti punti nelle mani - Moore e Willis sono terzo e quarto in classifica marcatori - e la presenza di Ogbeide sotto canestro. Servirà una partita completa, nella quale dovremo stare attenti sia al loro gioco nel pitturato sia alle percentuali dalla lunga distanza».

La terna arbitrale sarà composta da Lanzarini, Gonella e Noce. Match in diretta su DAZN previo abbonamento.