Treviso Basket riparte da Sassari: obiettivo prima vittoria in campionato

La débacle casalinga contro Brescia ha lasciato l’amaro in bocca a Frank Vitucci e i suoi ragazzi. Troppo pesante il passivo subito (-28), così come netta è stata la percezione di una squadra che ha ancora molta strada da fare per migliorare nella metà campo difensiva e in attacco. L’occasione per sbloccarsi e conquistare i primi due punti in classifica è offerta dall’insidiosa trasferta di domani contro Sassari, una squadra che rappresenta da tempo una certezza del campionato di Serie A. Anche per il Banco di Sardegna la partenza non è stata delle migliori, due sconfitte in altrettante partite, ragione per la quale il match avrà una posta in palio ancor più alta per entrambe le compagini.

Frank Vitucci ha commentato il momento della sua squadra alla vigilia della sfida: «Se vogliamo essere competitivi bisogna che i giocatori si adattino velocemente alle richieste sul campo che una lega come quella italiana richiede in tutti gli aspetti del gioco. L'ambiente a Sassari è molto caldo, è stimolante giocare lì. Dovremo essere bravi a pareggiare l'energia che certamente la nostra avversaria, una squadra con qualità e profondità, metterà in campo per vincere".

La partita sarà in diretta video streaming sul web (previo abbonamento) su DAZN, che trasmette in diretta tutte le gare della Serie A.