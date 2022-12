Treviso Basket va in trasferta a Scafati: un crocevia importante per la salvezza

Dopo le due sconfitte consecutive, in campionato la Nutribullet Treviso si trova a un importante crocevia: la Givova Scafati degli ex Matteo Imbrò e David Logan. I campani sono ultimi in classifica con due vittorie e sei sconfitte, esattamente come i ragazzi di Marcelo Nicola. Sebbene non decisiva, è evidente che una vittoria sarebbe importante per il morale e la classifica, in quanto ottenuta contro una diretta concorrente per la lotta salvezza.

Scafati ha cambiato molto da inizio anno, aggiungendo Imbrò e Logan e scegliendo il navigato Attilio Caja come guida tecnica al posto di Alessandro Rossi. Inoltre, secondo quanto riportato da Spicchi d’Arancia, sarebbe in dirittura d’arrivo la firma di Stan Okoye, statunitense di passaporto nigeriano che ha appena transato il contratto con lo Strasburgo. Al contrario, non sembrano esserci cambiamenti all’orizzonte per la Nutribullet Treviso.

Nella conferenza stampa di vigilia, Nicola ha presentato le caratteristiche dell’avversario: «Mi aspetto di vedere la squadra carica, a prescindere da chi abbiamo davanti. Scafati gioca con un attacco controllato, dobbiamo essere preparati a questa situazione. Questa partita vale due punti come le altre, la pressione fa parte del nostro lavoro e dobbiamo reggerla minimizzando gli errori. Il loro gioco si basa sul controllo di Stone e Logan come punta di fuoco, che si uniscono all’energia che porta Pinkins sotto canestro. Sarà essenziale controllare i rimbalzi offensivi, dato che loro ne prendono 12 a partita».

La Nutribullet proverà a gestire con i più cinismo i finali, considerando che le sconfitte contro Varese e Napoli sono arrivate in volata, mentre Scafati ha trovato le due vittorie proprio nei minuti finali dell’ultimo periodo.