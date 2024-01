TVB in trasferta a Scafati, Morea: «Siamo concentrati sull’aspetto difensivo»

È il momento della massima concentrazione in casa Treviso Basket. La vittoria contro Sassari ha ridato parziale serenità all’ambiente, ma data la situazione in classifica della squadra di Frank Vitucci, penultima con 10 punti, il margine di errore nelle partite rimanenti è minimo. Sabato 27 gennaio, ore 20:30, Treviso è attesa da un test importante sul campo della Givova Scafati, allenata da Matteo Boniciolli. I campani, che vantano tra le loro fila il grande ex David Logan, sono decimi con 8 vittorie e 9 sconfitte e all’andata si imposero al Palaverde 87-97.

Il vice allenatore di TVB, Alberto Morea, ha parlato del momento della squadra: «Dopo la vittoria contro Sassari ci siamo ritrovati in palestra per lavorare con un grande senso di urgenza, perché abbiamo bisogno di continuare a muovere la nostra classifica. Ci siamo concentrati sull’aspetto difensivo e su tutto ciò che ne deriva. Ci presentiamo a Scafati con la squadra al completo. La Givova è tra le prime squadre della lega per quanto riguarda il numero degli assist e per media punti realizzati, quindi sanno bene cosa fare nella metà campo avversaria. Hanno tanti giocatori in grado di fare canestro in modi diversi, Logan in particolare».

La terna arbitrale sarà composta da Giovannetti, Lo Guzzo e Marziali. Il match è visibile in diretta su Eurosport 2 (canale 211 di Sky) e su DAZN previo abbonamento.