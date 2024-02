Treviso Basket in trasferta a Trento, Bowman: «Ogni partita diventa fondamentale»

Il momento non è dei migliori in casa Treviso Basket. Penultima a quota 10 punti in classifica, assieme a Pesaro, la Nutribullet arriva dalla netta sconfitta al Palaverde (61-100) e dalle polemiche che hanno accompagnato il diverbio tra Frank Vitucci e un giornalista, verificatosi durante la conferenza stampa post partita. L’avversaria della 20° giornata, l’ultima prima della sosta di tre settimane per la finestra Nazionali e le Final Eight di Coppa Italia, sarà la Dolomiti Energia Trentino.

Nel match di andata Treviso riuscì a imporsi 86-78, nonostante le assenze di tre uomini chiave del roster, spinta dai 26 punti di Bowman. È stato proprio l’ex Happy Casa Brindisi a parlare dello stato di forma di TVB alla vigilia di questa partita: «Dobbiamo presentarci con la giusta mentalità e scendere in campo aggressivi. Sappiamo che dobbiamo fare una grande prestazione sotto ogni punto di vista per avere la meglio su Trento. Ogni partita per noi è fondamentale, a prescindere dall’avversario. Sappiamo che dopo la Dolomiti Energia ci sarà la sosta, quindi portare a casa il risultato potrebbe essere ancora più importante. Trento è una squadra che ama giocare ad alto ritmo e dovremo provare a limitare le loro qualità in contropiede, l’unico modo per farlo è rimanere concentrati in difesa.

La Dolomiti Energia è ottava in campionato e nell’ultimo turno si è imposta 90-84 contro Varese davanti al proprio pubblico. Rispetto al match di andata, l’Aquila ha inserito nel proprio roster Matthew Mooney e salutato Myles Stephens. La terna arbitrale sarà composta da Rossi, Quarta e Noce. La partita si potrà vedere su DAZN previo abbonamento.