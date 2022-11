Arriva Brescia al Palaverde, Nicola: «Vogliamo continuare il percorso di crescita»

Dopo la beffarda sconfitta subita sul campo della Openjobmetis Varese, la Nutribullet Treviso Basket ritorna a giocare tra le mura amiche, dove ospiterà la Germani Brescia. Gli ospiti, che sono stati sconfitti in volata in casa contro Pesaro 97-98 nell’ultima giornata, hanno raccolto meno di quanto previsto in questo avvio e sono alla ricerca di punti preziosi esattamente come TVB. La Nutribullet è al completo, mentre Brescia ha diversi assenti: Caupain, Laquintana e Cobbins.

Nella conferenza stampa di vigilia, coach Nicola ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: «È un piacere tornare a casa dai nostri tifosi, che rappresentano una spinta importante. Spero che la squadra possa fare ulteriori passi avanti, era chiaro che ci volesse un po’ di tempo ai nuovi per adattarsi al campionato italiano. Dobbiamo ancora imparare a gestire alcune situazioni, ma abbiamo dato buoni segnali di adattamento allo stile delle altre squadre. Brescia ha un roster profondo, pensato per la doppia competizione, quindi non faccio leva sul fatto che hanno alcuni giocatori infortunati».

Il grande ex di questa sfida è Nicola Akele, che ha trascorso nella marca le ultime due stagioni tra alti e bassi.