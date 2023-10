Esordio al Palaverde per TVB, Vitucci: «Abbiamo emozione e tensione positiva»

Finalmente il Palaverde. A distanza di cinque mesi dalla magica sfida vinta allo scadere contro la Virtus Bologna, che ha regalato la permanenza in Serie A, la Nutribullet Treviso, con roster e staff tecnico completamente diversi, si prepara per l’esordio casalingo. La sconfitta in volata della scorsa settimana al Mediolanum Forum contro i campioni d’Italia dell’Olimpia Milano ha dato buoni segnali. Il gruppo allenato da Frank Vitucci è in buona salute e sembra già avere un’identità di precisa, ma queste indicazioni andranno confermate contro un avversario tosto sulla carta: la Germani Brescia, che arriva dalla vittoria per 81-79 con Pesaro.

Una squadra dalla grande ambizioni, come ha avuto modo di ricordare Frank Vitucci in questi giorni di vigilia: «Quella di Brescia è una rosa profonda, che si candida ad essere protagonista assoluta del torneo. Hanno giocatori esperti, almeno due veterani per ogni ruolo e pochi punti deboli, con pericolosità diffusa e due giocatori importanti che fanno da guida come Della Valle e Christon, elementi di spessore».

Massima attenzione verso l’avversario, quindi, ma anche consapevolezza nei propri mezzi. «C’è quell’emozione e tensione positiva in squadra per questo esordio casalingo che ci aiuterà a dare il nostro meglio, il pubblico e l’ambiente saranno una spinta in più per un match molto complesso», ha concluso Vitucci.

Il match si gioca domani, sabato 7 ottobre alle 20:30, e sarà in diretta televisiva sul satellite sul canale Eurosport 1 (210 bouquet Sky) e in diretta web (previo abbonamento) in streaming su DAZN.