TVB sfida Napoli prima della sosta, Nicola: «Sfruttiamo l’energia del Palaverde»

Pronti, via. Dopo la convincente vittoria sul parquet della Tezenis Verona, che non solo li ha rimossi dalle sabbie mobili della zona retrocessione ma ha dato loro anche il vantaggio negli scontri diretti in caso di arrivo a pari punti, i ragazzi di Marcelo Nicola si preparano a un altro appuntamento cruciale contro la Gevi Napoli.

Entrambe le squadre sono appaiate a quota 14 punti in classifica, con Napoli che si aggiudicò il match dell’andata vincendo in volata 84-82. Vincere con un margine pari o superiore ai 3 punti consentirebbe alla Nutribullet di prendersi un ulteriore e importante “vantaggio” contro una diretta concorrente per la lotta salvezza.

Marcelo Nicola ha presentato la sfida nella consueta conferenza stampa di vigilia: «Dobbiamo affrontare la partita con la stessa intensità messa in campo contro Verona, sfruttando al contempo l’energia del Palaverde. I conti li faremo a fine stagione, si sta rivelando un campionato molto equilibrato dove dopo un turno la situazione si capovolge. Napoli ha cambiato allenatore, ci saranno aspetti tattici differenti rispetto all’andata ma dovremo essere bravi a contenerli nell’1vs1, il loro principale punto di forza».

Il match, l’ultimo prima della pausa per la Coppa Italia e la finestra Nazionali, è in programma domani alle 20:30 e sarà trasmesso in diretta televisiva su Eurosport2 (canale 211 satellite).