Ultima partita del 2023 al Palaverde: TVB sfida Pistoia

È un momento roseo in casa Treviso Basket. La vittoria della scorsa settimana sul campo della Bertram Derthona Tortona ha dato ulteriore fiducia a un gruppo che, soprattutto grazie ai due nuovi innesti Robinson e Olisevicius, si è scrollato i fantasmi di inizio stagione. La Nutribullet arriva da quattro successi di fila e domani sera punta al pokerissimo contro l'Estra Pistoia, squadra neopromossa e fin qui rivelazione con 6 vittorie e 7 sconfitte. TVB è terz’ultima in classifica (4 vittorie e 9 sconfitte) assieme a Varese e cercherà di chiudere l’anno nel migliore dei modi davanti al proprio pubblico, con la consapevolezza che in ottica classifica si tratta di un altro appuntamento da non sbagliare.

Frank Vitucci ha analizzato il momento della sua squadra: «Per noi Pistoia rappresenta un'altra tappa importante in un cammino che ha preso forma dopo la partenza negativa. Sappiamo che affronteremo una squadra tra le rivelazioni di questa prima parte di stagione, hanno fatto innesti di qualità nel nucleo che ha ottenuto la promozione nella passata stagione, costruendo un roster che si è dimostrato subito performante. Noi siamo alla ricerca di conferme, soprattutto giocando in casa nostra, e vogliamo continuare a crescere».

D’Angelo Harrison, assente nelle ultime uscite per infortunio, dovrebbe tornare a disposizione per Treviso, che avrebbe così il roster al completo. La terna arbitrale sarà composta da Lanzarini, Valzoni e Pepponi, la partita sarà in diretta streaming su DAZN previo abbonamento.