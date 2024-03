Sfida decisiva per Treviso Basket: al Palaverde arriva Reggio Emilia

La sconfitta in volata conto Napoli ha ulteriormente complicato la classifica della Nutribullet Treviso Basket, che si ritrova penultima in coabitazione con Pesaro a quota 12 punti. Per TVB, la partita di domani sera, sabato 9 marzo, contro Reggio Emilia è quindi un crocevia fondamentale per tenere viva la speranza salvezza. La squadra degli ex Matteo Chillo e Lorenzo Uglietti, quinta in classifica, arriva dalla vittoria in volata su Trento per 77-75 e all’andata si impose 90-83 sfruttando i 29 punti di Galloway.

Treviso proverà a far leva sul fattore Palaverde, che sarà la sede anche del prossimo match contro la Vanoli Cremona. Frank Vitucci ha parlato del momento della sua squadra alla vigilia del match: «È chiaro che abbiamo assoluta necessità di tornare alla vittoria e, anche se la classifica dice che Reggio è una squadra di fascia medio-alta, noi non possiamo guardare in faccia nessuno. Per il match abbiamo recuperato Andrea Mezzanotte. Vogliamo giocare una partita con un rendimento costante per tutti e quaranta i minuti di gioco, tutti i ragazzi dovranno fare la propria parte con la giusta intensità».

La terna arbitrale sarà composta da Bartoli, Quarta e Valleriani. Match in diretta su Eurosport 2 e DAZN (previo abbonamento).