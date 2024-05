Vincere per restare in Serie A: Treviso Basket ospita Tortona

È l’ora della verità. Treviso Basket si gioca la permanenza nella massima serie contro Tortona nell’ultima giornata di regular season. La vittoria sul campo di Varese per 95-100 della scorsa settimana ha consentito alla Nutribullet di essere padrona del proprio destino. Vincendo Treviso sarebbe salva senza dover contare sui risultati altrui, diversamente dovrebbe sperare in una sconfitta di Pesaro contro la Reyer Venezia al Taliercio. TVB infatti ha due punti in più in classifica rispetto ai marchigiani (22vs20) ma con lo svantaggio negli scontri diretti. Tortona si presenta al Palaverde ottava in classifica e già qualificata ai playoff in virtù degli scontri diretti favorevoli, ma ha la possibilità di migliorare la propria posizione in classifica in caso di arrivo a pari punti con la Dolomiti Energia Trentino. Nell’ultimo match disputato, la squadra allenata da Walter De Raffaele ha perso in casa contro la Virtus Bologna 77-84 in volata.

Frank Vitucci ha parlato del momento della sua squadra alla vigilia del match decisivo: «Ci siamo guadagnati la possibilità di avere il destino tra le nostre mani davanti al pubblico del Palaverde. Dobbiamo vincere per loro, per noi e per la città, senza aspettare i risultati dagli altri campi. La squadra ha vissuto la settimana con la giusta tensione, quella necessaria per arrivare preparati a questo step fondamentale, in cui sappiamo che i nostri tifosi svolgeranno un ruolo importante, come hanno sempre fatto per tutta la stagione, dimostrandoci il loro affetto anche nei momenti più complicati. Arrivare da un risultato positivo come quello ottenuto a Varese aiuta a lavorare con più fiducia, fattore di rilievo per affrontare un avversario di livello come Tortona»

La terna arbitrale sarà composta da Mazzoni, Baldini e Patti. Match in diretta su DAZN (previo abbonamento) e DMAX.