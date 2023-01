Arriva Trieste al Palaverde, Nicola: «Sfida importante ma non decisiva»

Dopo la sconfitta a Pesaro, la Nutribullet Treviso si prepara a ospitare l’Allianz Trieste al Palaverde, in quello che è a tutti gli effetti un match dalla doppia posta in palio in classifica. Entrambe le squadre sono a quota 10 punti (5 vinte, 9 perse) e la vittoria potrebbe dare a una delle due compagini un importante vantaggio nella lotta salvezza.

Per Nicola, si tratta di una partita in cui TVB deve «ritrovare freschezza mentale e fiducia, anche grazie alla simbiosi tra la squadra e il pubblico del Palaverde». In merito alla valenza del match, l’ex bandiera della Benetton Basket ha le idee chiare: «Siamo a metà del campionato, è una partita importante, come tutte le altre, ma non la considero uno scontro diretto per la salvezza».

La sfida, in programma sabato 14 gennaio alle 20:30, sarà in diretta televisiva su Eurosport 2.