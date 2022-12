Scontro diretto per Treviso Basket: al Palaverde arriva la Tezenis Verona

Non si può più sbagliare. La Nutribullet Treviso Basket arriva da tre sconfitte consecutive in campionato, tra le quali pesa soprattutto l’ultimo k.o. sul scampo di Scafati sia per la brutta prestazione offerta sia perché si trattava di uno scontro diretto nella lotta salvezza. Il bello dello sport è comunque quello di offrire un’occasione di riscatto settimanale, così TVB avrà l’opportunità di riavviare la sua corsa domani sera, ore 18, contro la Tezenis Verona, con la quale condivide l’ultimo posto in classifica a quattro punti. Un crocevia dalla posta in palio evidente, che potrebbe dire molto della traiettoria che prenderà il campionato di Treviso.

Marcelo Nicola sa di giocarsi molto in questa sfida: «È inutile negare l’evidenza, a Scafati non è andata come volevamo. Alla squadra ho chiesto di cambiare registro e di mettere in mostra quell’intensità che si era vista nelle partite contro Varese e Napoli. Verona verrà con voglia di fare risultato e rilanciarsi, hanno guardie e lunghi di talento per cui non dobbiamo permettere loro di prendere ritmo».

In attesa di conoscere il verdetto del campo, la società ha organizzato un’iniziativa natalizia in collaborazione con la Polisportiva della Marca (PDM) e Manuel Caffè, sponsor di TVB. Da domenica sarà infatti disponibile, per tutto l’anno, un barattolo contenente una miscela pregiata di Caffè Arabica e Robusta tostata e macinata per la moka. Il ricavato, al netto delle spese, verrà devoluto alla PDM, che utilizzerà i fondi per fare giocare a basket gli atleti in carrozzina, coprendo le spese di partecipazione alle partite sul territorio nazionale. Il barattolo sarà disponibile al Palaverde, sul sito dedicato e in tutti i punti vendita della provincia che desiderano aderire all’iniziativa.