Snodo cruciale per la salvezza: TVB in trasferta a Varese

Per Treviso Basket la trasferta di Varese rischia di essere uno degli ultimi appelli per la salvezza. La vittoria della Nutribullet contro Pesaro al Palaverde sembrava aver scacciato i fantasmi della retrocessione, i quali però sono ritornati a seguito di 3 sconfitte consecutive e i marchigiani nel che frattempo si sono ripotati a – 2 con lo scontro diretto a favore. Vincere sul campo della Openjobmetis per TVB significherebbe continuare ad avere il destino nelle proprie mani a prescindere dal risultato di Pesaro, che ospiterà Cremona in casa, alla vigilia dell’ultima sfida della stagione contro Tortona. Varese è a un passo dalla salvezza, ha vinto due delle ultime tre partite di campionato ed è volenterosa di chiudere il campionato davanti al proprio pubblico nel migliore dei modi.

Ky Bowman, guardia di Treviso Basket, è consapevole della posta in palio: «Dobbiamo presentarci con la giusta mentalità e pronti alla battaglia. In questa settimana ci siamo concentrati sulle nostre debolezze per migliorare i nostri punti di forza, domenica non possiamo che scendere in campo con un unico obiettivo. Siamo noi a controllare il nostro destino, abbiamo dimostrato che possiamo restare a contatto con quasi tutte le squadre che abbiamo affrontato nel corso della stagione, ma adesso non possiamo più permetterci errori. Dobbiamo rimanere uniti, sia nei momenti positivi che in quelli negativi. La chiave sarà entrare in campo con l’atteggiamento giusto, tenere alta l’intensità in difesa per smorzare il più possibile le qualità di Varese. Sappiamo cosa c’è in palio, e non si tratta solo di noi ma di tutta la città di Treviso”.

La terna arbitrale sarà composta da Bartoli, Gonella, Capotorto. Match in diretta su Eurosport 2 e DAZN (previo abbonamento) domenica 28 aprile alle 18:15.