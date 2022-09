Treviso Basket è pronta per l’esordio: le parole di Vazzoler e Banks

Sebbene la festa del decennale in Piazza dei Signori sia stata annullata causa maltempo, la presentazione della Nutribullet Treviso Basket, tenutasi all’Hotel Maggior Consiglio, è stata comunque un momento di festa. A inaugurare la serata, alla presenza della Assessore alle politiche ambientali Alessandro Manera, è stato il discorso del presidente del Consorzio UniVerso Piergiorgio Paladin, che ha evidenziato come «sia importante non guardarsi allo specchio pensando al lavoro svolto», bensì «puntare a solidificare il modello vincente di TVB per arrivare a festeggiare il prossimo decennale della società».

Prima della “sfilata” della prima squadra si sono susseguiti alcuni momenti significativi, come l’invito sul palco dei rappresentanti di importanti realtà sociali e sportive quali i Baskettosi e la Polisportiva Disabili della Marca (PDM). Dopo una serie di momenti amacord sui dieci anni di Treviso Basket, mostrata attraverso video musicali preparati da Radio Company, media partner del club, il roster 22/23 della Nutribullet si è presentato sul palco per ricevere il calore di sponsor e consorziati. Non sono mancati gli annunci a sorpresa, visto che nel corso della presentazione Marcelo Nicola ha annunciato che i capitani della squadra saranno due: Alessandro Zanelli e Adrian Banks.

Il presidente di Treviso Basket, Paolo Vazzoler, si è intrattenuto per una breve riflessione alla vigilia dell’esordio contro Reggio Emilia, in programma sabato alle ore 20:30 al Palaverde.

Presidente, una sensazione generale a pochi giorni dal debutto.

«Ci sono tanti ragazzi che hanno possibilità di crescere, rendendo a loro volta il gruppo più compatto. Sono curioso di vederli tutti quanti assieme, visto che per ora la squadra è stata al completo solo a tratti».

È stato un precampionato tosto.

«È un momento complicato per tutte le squadre, per noi lo è stato particolarmente visto che quest’anno abbiamo fatto un rinnovamento importante e i nuovi non hanno avuto molto tempo per lavorare assieme. Per vincere dovremo mettere in campo garra, come ha detto più volte anche Marcelo Nicola».

Si spera che questo sia l’anno in cui lasciamo alle spalle la pandemia.

«Abbiamo un credito di tre anni con il divertimento, il Palaverde pre-covid era il sesto uomo in campo. Vorrei rivivere quel calore dell’ingresso in campo contro Capo d’Orlando nel 2019: un momento di festa in cui tutti remavano nella stessa direzione».

In conclusione, Adrian Banks, alla sua nona stagione in Italia, ha raccontato le sue sensazioni dopo le prime settimane con il gruppo.

È uno dei giocatori più esperti del roster, sente la responsabilità di portare leadership oltre che punti?

«Certo, ci sono molti giovani in squadra e li osservo quotidianamente in allenamento. Sono il più vecchio e ho una sorta di istinto paterno verso di loro, spero di aiutarli nella loro crescita cestistica».

Come ha reagito quando ha saputo che sarebbe stato co-capitano della squadra?

«Beh, è come una promozione sul posto di lavoro (ride, ndr). Adesso ho ancora più responsabilità verso il gruppo, ma è per questo che gioco a pallacanestro: sono io il primo a mettermi pressioni addosso».

Ha giocato in tante città italiane, cosa percepisce di diverso a Treviso?

«Penso sia una realtà a passo d’uomo, che ti mette a tuo agio. Sono curioso di conoscerla meglio, visto che sono stato in centro solo un paio di volte. Per ora, le sensazioni sono ottime».