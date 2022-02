Svelata al pubblico la Zalf Euromobil Désirée Fior numero 41

E' stata svelata, in occasione dell'Anteprima 2022 riservata alla stampa e ai sostenitori del team che si è tenuta presso l'Hotel Fior di Castelfranco Veneto, la Zalf Euromobil Désirée Fior che è pronta per affrontare la propria quarantunesima stagione. Una annata ricca di spunti di interesse quella che si aprirà a fine febbraio con i consueti appuntamenti della Coppa San Geo e della Firenze-Empoli e che ha visto il team dei patron Gaspare Lucchetta ed Egidio Fior confermarsi tra le formazioni UCI Continental.

A tenere a battesimo la formazione 2022 è stato un selezionato parterre di ospiti tra cui spiccava Daniele Pontoni, già Campione del Mondo di ciclocross con la maglia del sodalizio trevigiano nel 1992 a Leeds (Gbr), oggi Commissario Tecnico della specialità: "Il ruolo del CT non è facile ma mi accorgo, giorno dopo giorno, di quanto siano stati importanti nella mia formazione i sette anni che ho trascorso in questa squadra. Ai ragazzi dico di imparare e apprendere il più possibile dai loro tecnici perchè il bagaglio tecnico che questa squadra garantisce è davvero unico e preziosissimo". Tra le autorità che hanno voluto applaudire l'impegno e la tradizione bianco-rosso-verde il Delegato del CONI Point di Treviso Mario Sanson e il Presidente del Comitato Regionale Veneto della FCI, Sandro Checchin.







17 gli atleti che compongono la rosa targata 2022 per un giusto mix tra le diverse specialità come ha spiegato il Team Manager, Luciano Rui: "Anche quest'anno potremo contare su di un gruppo competitivo su tutti i terreni. Abbiamo delle frecce veloci di primo livello come Alessio Portello, Alberto Bruttomesso e Cristian Rocchetta ma anche scalatori di razza come Davide De Pretto, Andrea Guerra, Federico Guzzo, Simone Raccani e Edoardo Zamperini. A questi si aggiungono dei pistard e cronoman che già fanno parte del giro della nazionale come Samuele Bonetto, Manlio Moro, Davide Cattelan e Stefano Cavalli e un gruppo di cacciatori di classiche composto da Alessio Acco, Edoardo Faresin, Simone Griggion, Riccardo Verza e Matteo Zurlo. Per tenere fede alla nostra tradizione, insomma, ci presenteremo al via di ogni corsa con l'obiettivo di ben figurare e di onorare la maglia che ci contraddistingue".



A curare la preparazione atletica della formazione 2022 un trio di direttori sportivi molto affiatato che potrà contare sull'esperienza di Gianni Faresin, sulla preparazione di Mauro Busato e sull'entusiasmo di Filippo Rocchetti mentre nel dietro le quinte opereranno con professionalità il meccanico Ivano Gemin e il massaggiatore Filippo Conte Bonin. "L'inverno quest'anno ci ha favorito e ci ha consentito di prepararci senza ritardi. Ora ci attendono ancora le ultime settimane per rifinire la condizione ma siamo fiduciosi di poter dire la nostra sin dai primi appuntamenti del calendario. Sarà importante partire con il piede giusto ma sappiamo che la stagione è lunga e che avremo bisogno di valorizzare tutti gli elementi della nostra rosa. Anche nel 2022 il nostro marchio di fabbrica sarà soprattutto lo spirito di gruppo che già si percepisce molto forte all'interno del team" ha aggiunto il DS Gianni Faresin.



"Il migliore augurio che possiamo fare ai ragazzi e allo staff tecnico è che anche quest'anno sappiano regalarci nuove emozioni. Sappiamo di poter contare su una squadra di persone capaci e professionali e, soprattutto in questo periodo di pandemia caratterizzato da mille incertezze, crediamo che lo sport possa essere davvero il volano per dare quell'iniezione di entusiasmo e voglia di ripartire non solo agli appassionati ma a tutta la società. Il momento storico che stiamo vivendo ci chiede di faticare ancora per raggiungere gli obiettivi e questi ragazzi sapranno essere certamente d'esempio per tutti noi" hanno concluso i patron Gaspare Lucchetta ed Egidio Fior.



Questa la rosa 2022 della Zalf Euromobil Désirée Fior:



Atleti 2003 - Under 23 - 1° Anno



Samuele Bonetto

Trevigiano di Montebelluna, nato il 23.01.2003

Passista-Cronoman

NUOVO: proviene dall'UC Giorgione (Juniores)

* Campione Europeo e Mondiale dell'inseguimento individuale su pista 2021



Alberto Bruttomesso

Vicentino di Valdagno, nato il 30.10.2003

Passista-Veloce

NUOVO: proviene dalla Borgo Molino Rinascita Ormelle (Juniores)

* Campione Italiano Cronosquadre e Campione Regionale Veneto su strada 2021



Stefano Cavalli

Vicentino di Bassano del Grappa, nato il 19.12.2003

Passista

NUOVO: proviene dalla Borgo Molino Rinascita Ormelle (Juniores)

* Campione Italiano Cronosquadre 2021



Simone Griggion

Trevigiano di Asolo, nato il 30.01.2003

Passista

NUOVO: proviene dall'UC Giorgione (Juniores)



Edoardo Zamperini

Veronese di Grezzana, nato il 19.03.2003

Scalatore

NUOVO: proviene dalla Assali Stefen Omap (Juniores





Atleti 2002 - Under 23 - 2° Anno



Davide De Pretto

Vicentino di Piovene Rocchette, nato il 19.04.2002

Scalatore

NUOVO: proviene dal Team Beltrami TSA



Manlio Moro

Pordenonese di Azzano Decimo, nato il 17.03.2002

Passista-Pistard

CONFERMATO

* medaglia di bronzo ai Campionati Europei dell'inseguimento individuale 2021



Alessio Portello

Pordenonese di Brugnera, nato il 07.02.2002

Velocista

CONFERMATO





Atleti 2001 - Under 23 - 3° Anno



Davide Cattelan

Vicentino di Malo, nato il 06.11.2001

Passista

CONFERMATO



Andrea Guerra

Vicentino di Valli del Pasubio, nato il 05.08.2001

Scalatore

NUOVO: proviene dall'Italian Cycling Team



Federico Guzzo

Trevigiano di Godega di S. Urbano, nato il 31.08.2001

Scalatore

CONFERMATO



Simone Raccani

Vicentino di Carrè, nato il 02.03.2001

Scalatore

CONFERMATO





Atleti 2000 - Under 23 - 4° Anno



Alessio Acco

Aretino di Castiglion Fiorentino, nato il 04.04.2000

Passista-scalatore

CONFERMATO





Atleti Elite



Edoardo Francesco Faresin

Vicentino di Mason Vicentino, nato il 11.03.1998

Passista-scalatore

CONFERMATO



Cristian Rocchetta

Veronese di Villafranca, nato il 02.03.1998

Velocista

NUOVO: proviene dalla General Store Essegibi F.lli Curia



Riccardo Verza

Padovano di Este, nato il 22.08.1997

Passista-scalatore

CONFERMATO



Matteo Zurlo

Vicentino di Tezze sul Brenta, nato il 01.08.1998

Passista

CONFERMATO



Staff Tecnico:

Team Manager: Luciano Rui

DS: Mauro Busato, Gianni Faresin, Filippo Rocchetti

Massaggiatore: Filippo Conte Bonin

Meccanico: Ivano Gemin

Medico sociale: Giampaolo Benini