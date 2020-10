Finita l'avventura di Tyler Cheese alla TVB: va in prestito in Finlandia

È finita l’avventura di Tyler Cheese a Treviso. Come riporta la newsletter "Spicchi d'Arancia", lo statunitense (3g, 4.0ppg, 0.3apg), che era stato tagliato due settimane fa a favore del polacco Michal Sokolowski, è stato ceduto in prestito fino al 30 giugno ai finlandesi del Salon Vilpas Vikings visto che club trevigiano che detiene ancora un'opzione per il 2020-21. Cheese troverà così nello stesso reparto il 40enne Teemu Rannikko, veterano di molte squadre di A e che sbarcò in Italia con un contratto pluriennale con Treviso, versione Benetton, dove però non giocò mai tra il 2000 e il 2002.

