Prima tappa del Tour de l’Avenir: Colnaghi è secondo in volata

Dopo aver vinto il prologo di apertura venerdì sera, il norvegese Soren Waerenskjold ha vinto anche la prima tappa del Tour de l'Avenir , la Charleville-Mézières - Soissons di 161,2 km. Sul traguardo Waerenskjold ha preceduto l'azzurro Luca Colnaghi ed il francese Axel Laurance. E’ il terzo secondo posto che Luca Colnaghi coglie quest’anno: il primo nell’internazionale di Col San Martino il secondo a una tappa del Giro d’Italia. Come è noto Luca Colnaghi ha già firmato il contratto da professionista per la Bardiani.

Ordine d'arrivo:

1° Soren Waerenskjold (Norvegia) 3h49'57"

2° Luca Colnaghi (Italia)

3° Axel Laurance (Francia)

4° Pavel Bittner (Repubblica Ceca)

5° Nicolas Gomez (Colombia)

6° Filippo Baroncini (Italia)

7° Ethan Vernon (Gran Bretagna)

8° Jensen Plowright (Australia)

9° Alex Vogel (Svizzera)

10° Gleb Brussensky (Kazakistan)

Classifica generale:

1° Soren Waerenskjold (Norvegia)

2° Mick Van Dijke (Olanda) a 4"

3° Ethan Vernon (Gran Bretagna) a 7"

4° Michel Hessmann (Germania) a 8"

5° Luke Plapp (Australia)

6° Casper Van Uden (Olanda) a 9"

7° Ben Healy (Irlanda)

8° Kevin Vauquelin (Francia) a 10"

9° Marijn Van Den Berg (Olanda) a 11"

10° Arthur Kluckers (Lussemburgo) a 12"

Si preannuncia un ferragosto intenso e in terra marchigiana per gli atleti under 23 dell’ Unione Ciclisti Trevigiani, in trasferta nelle Marche per due giornate di gare in rapida successione. Domenica 15 agosto la chiamata è per le ruote veloci, con il Trofeo Città di Castelfidardo ad Ancona (AN) organizzato dallo Sporting Club S. Agostino, con partenza alle ore 12.00 su un circuito di 18 km da ripetersi per ben dieci volte per un totale di 180 km, per le categorie under 23 ed elite, con 182 iscritti. L’evento rientra nella manifestazione 39° Due Giorni Marchigiana, con 27 squadre partecipanti, di cui tre straniere provenienti da Inghilterra, Spagna e Svizzera.

Segue a ruota lunedì 16 agosto il 49° Gran Premio Capodarco a Capodarco di Fermo (Ascopi Piceno), unica gara internazionale nelle Marche. 180 chilometri con salite impegnative con partenza alle ore 13.15 solo per la categoria under 23, organizzato da ASD GC Capodarco, con una diretta streaming di tre ore per offrire ai tifosi l’opportunità di seguire la gara, Il programma agonistico del week-end di ferragosto prevede inoltre la partecipazione al 59° Circuito dell’Assunta a Vittorio Veneto in data Domenica 15 agosto, organizzato dalla cicloturistica Vittorio Veneto ASD per le categorie elite e under 23, su un circuito cittadino di 2 km da ripetersi per cinquanta volte per un totale di 100 circa con partenza alle ore 14.45 dalla splendida frazione di Ceneda.