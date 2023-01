Primi titoli stagionali Tpra trevigiani. Nel doppio maschile i "nazionali" Finco-Michielin

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Allo Sporting Life Center di Vacil lo scorso weekend 32 i giocatori che si sono dati tenzone nel singolare maschile, nel doppio maschile e nel doppio misto. Nel singolare maschile draw da 16 giocatori vinto dall’arzignanese Michele Pellizzari che ha messo al secondo posto il grossetano Franco Ballesio. Terzi posti per Michele Cadamuro dello Junior Santa Lucia ed Umberto Vit del Green Tennis di Pordenone. Nel doppio maschile successo degli outsiders Francesco Michielin ed Alessandro Finco sul duo Reginato-Camarin. Bronzi per Zangrando-Faccenda e Mladovan-Brugnera. Nel misto Lagonigro-Faccenda sulla coppia Sella Pellizzari. Sempre allo Sporting Life Center dal 13 al 15 Gennaio primo torneo stagionale Fit 2023 con il Rodeo Mwood Winter maschile e femminile per giocatori di 4^ categoria. Dirige Adriana Condrat con 61 contendenti, draw azzurro da 44 e rosa con 17. Sono 27 le gare in programma nella giornata di Sabto 14 con inizio dalle ore 09.00. Il 21 e 22 Gennaio primo appuntamento per gli afecionados dell’Alpe Adria. Rodeo di 4^ categoria maschile a Vedelago sotto la direzione di Carla Carrer. Iscrizioni entro le ore 12 del 19/1, ammessi soltanto 32 players.